ΣΥΡΙΖΑ: Η Πόπη Τσαπανίδου ανέλαβε εκπρόσωπος Τύπου

Τι αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας για την Πόπη Τσαπανίδου, αλλά και για τον Νάσο Ηλιόπουλο, την θέση του οποίου καταλαμβάνει.

Με μια ανάρτηση του στο Facebook, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, έκανε γνωστό πως καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνει η δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Τσίπρας ευχαριστεί και τον μέχρι σήμερα εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσο Ηλιόπουλο, κάνοντας μάλιστα γνωστό ότι θα είναι υποψήφιος στην Α΄Αθήνας.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της λύσης συνεργασίας της δημοσιογράφου με τον τηλεοπτικό σταθμό τον οποίον συνεργαζόταν παρουσιάζοντας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Οικονόμου: Εύχομαι η κ. Τσαπανίδου να συμβάλει στην πολιτική αντιπαράθεση με επιχειρήματα και τεκμήρια

Την ευχή του να συμβάλλει η νέα εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, στη γόνιμη πολιτική αντιπαράθεση με τεκμήρια και επιχειρήματα, εξέφρασε με ανάρτηση του στο twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Ο κ. Οικονόμου ανέφερε συγκεκριμένα:

«Καταρχάς, θα ήθελα να ευχηθώ ευόδωση στα επόμενα σχέδια του κ. Ηλιόπουλου. Εύχομαι η κ. Τσαπανίδου, η οποία αλλάζει μετερίζι, να συμβάλλει, εκ του ρόλου της, στη γόνιμη πολιτική αντιπαράθεση, με επιχειρήματα και τεκμήρια».

