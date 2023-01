Πολιτική

Εκλογές: Στο ΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα για την κατανομή των βουλευτικών εδρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μεταβολές στην κατανομή των βουλευτικών εδρών, όπως προκύπτει από την νέα απογραφή, προωθήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προωθήθηκε για επεξεργασία το Προεδρικό Διάταγμα με τις μεταβολές στην κατανομή των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια, που προέκυψαν μετά την απογραφή πληθυσμού 2021.

Το Προεδρικό Διάταγμα συνέταξε η Διεύθυνση Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών, εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε ορίσει ο υπουργός Μάκης Βορίδης.

Υπενθυμίζεται, ότι με βάση την τελευταία κατανομή εδρών, δύο έδρες κερδίζει η εκλογική Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής ενώ από μία έδρα κερδίζουν ο Βόρειος, ο Δυτικός και ο Νότιος τομέας Αθηνών καθώς και η Α΄ εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.

Αντίθετα, από μία έδρα χάνουν οι εκλογικές Περιφέρειες Α΄ Αθηνών, Α΄ Πειραιώς, 'Αρτας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Σερρών, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς. Μάλιστα οι δύο τελευταίες Περιφέρειες καθίστανται μονοεδρικές.

Στην κατανομή αυτή ενσωματώνεται και η επίπτωση από τις τρεις έδρες που αφαιρούνται από τις εκλογικές περιφέρειες για να προστεθούν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, προκειμένου να εκπροσωπηθούν οι κάτοικοι εξωτερικού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος - τροχαίο δυστύχημα: 17χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο

Χανιά: νεκρός βρέθηκε άνδρας μέσα σε πηγάδι

Υπόθεση Χειμάρα: παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα