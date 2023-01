Κοινωνία

Παναγιώτης Τζένος: Θρήνος στην κηδεία του δημοσιογράφου

Σε βαρύ κλίμα η εξόδιος ακολουθία του δημοσιογράφου στην Πάτρα.

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Παναγιώτη Τζένου, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή.

Στην εξόδιο ακολουθία προεξήρχε ο μητροπολίτης Πατρών, Χρυσόστομος, ο οποίος απηύθυνε λόγια παρηγορίας προς τη σύζυγο και τον γιο του εκλιπόντα, ενώ επικήδειους εκφώνησαν ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος και ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης.

Επίσης, παρέστησαν πολιτικοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων, οι υφυπουργοί Ανδρέας Κατσανιώτης, Δόμνα Μιχαηλίδου και Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης κ.ά., ενώ είχαν σταλεί δεκάδες στεφάνια.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο της κοινότητας Κέρτεζη των Καλαβρύτων.

Η οικογένεια του διευθυντή των «Παραπολιτικών» εξέφρασε την επιθυμία αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα υπέρ της αποπεράτωσης της Ιεράς Μονής Παναγίας Μακελλαριάς Καλαβρύτων.

