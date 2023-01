Οικονομία

ΟΟΣΑ: Θετική η έκθεση για την Ελλάδα με ολίγον από… μνημονιακές συνταγές

Περιλαμβάνει εύσημα για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ως τώρα και τη δυναμική ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Του Νίκου Ρογκάκου

Με θετικό πρόσημο για την Ελλάδα δημοσιοποιήθηκε η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, αφού περιλαμβάνει εύσημα για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ως τώρα και τη δυναμική ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Βέβαια, υπάρχουν και οι “γκρίζες” προβλέψεις του Οργανισμού, που αναμφίβολα ρίχνουν σκιές. Όσο, δε, για τις συστάσεις επί των φορολογικών και της διασφάλισης των εσόδων, θυμίζουν μνημονιακές συνταγές, που μάλλον απέχουν από την τρέχουσα πραγματικότητα και τις ανάγκες των πολλών.

Η εκτίμηση του Οργανισμού είναι ότι το ενεργειακό κόστος και οι αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα θα “φρενάρουν” την ελληνική οικονομία περισσότερο απ’ όσο έχει προβλέψει το υπουργείο Οικονομικών αλλά και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Συγκεκριμένα, βάζει τον πήχη της φετινής ανάπτυξης στο 5,1% για 2022, ενώ για φέτος δεν “βλέπει” πάνω από 1,1%.

Ειδικά για τον πληθωρισμό, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πρόβλεψη για τον “πυρήνα”, δηλαδή τις ανατιμήσεις εκτός καυσίμων και οπωροκηπευτικών, καθώς ο ΟΟΣΑ “βλέπει” μεγαλύτερη επιτάχυνση του από το Γενικό Δείκτη! Συγκεκριμένα, για φέτος προβλέπει υποχώρηση του Εναρμονισμένου Δείκτη στο 3,7%, αλλά για το δομικό πληθωρισμό προβλέπει 4%, ενώ για το 2024 βάζει τον πήχη στο 2,3% και 2,5% αντιστοίχως.

Σε σχέση με τα δημοσιονομικά, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης καθυστέρησαν την επιστροφή σε πλεονάσματα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας (για το 2023 προβλέπει πρωτογενές 0,5%). Ο Οργανισμός συνιστά, δε, πρωτογενή 1,5- 2% από εδώ και πέρα.

Εκεί που ο Οργανισμός μας φέρνει στο παρελθόν είναι οι συστάσεις του για τα φορολογικά. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητά διεύρυνση της φορολογικής βάσης, έτσι ώστε οι χαμηλά αμειβόμενοι να πληρώνουν περισσότερο φόρο, με στόχο τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στα μεσαία εισοδήματα! Όσο για την υποδήλωση εσόδων από τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο ΟΟΣΑ συνιστά ενίσχυση της εφαρμογής των κείμενων διατάξεων, δηλαδή μέτρα κατά της φοροδιαφυγής.

Άλλα βασικά σημεία της Έκθεσης

Σύσταση για αποφυγή αύξησης του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων

Σύσταση για αύξηση της απασχόλησης των γυναικών με εισαγωγή πιο ευέλικτων μορφών εργασίας

Σύσταση για αντικατάσταση των παροχών σε είδος προς τους ανέργους, με στοχευμένες εισοδηματικές ενισχύσεις

Σύσταση για επιβολή "πράσινου" φόρου στις εκπομπές ρύπων, σε συνδυασμό με στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση των νοικοκυριών

Αύξηση επενδύσεων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύσταση για υποχρεωτική ασφάλιση όλων των κτιρίων έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων

«Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλαδα προσγειώνει στην σκληρή πραγματικότητα: βουτιά ανάπτυξης, καθήλωση κατανάλωσης, περαιτέρω διεύρυνση εμπορικού ελλείμματος, μείωση μεν αλλά επιμονή πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα. Η κυβέρνηση επιμένει να πανηγυρίζει. Εκτός πραγματικότητας, εκτός λογικής», αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter o Τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

