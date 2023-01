Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΠΕ - Ιώσεις: Πώς να “ρίξετε” τον πυρετό

Τους τρόπος για πτώση του πυρετού δίνει η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία στους γονείς, εν μέσω έξαρσης των ιώσεων.

Οδηγίες για την πτώση του πυρετού στα παιδιά δίνει η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, γνωρίζοντας ότι υπάρχει έλλειψη πολλών φαρμάκων, ανάμεσα σε αυτά και αντιπυρετικών. "Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι ο υψηλός πυρετός (40ο C) το μόνο που προκαλεί στο παιδί είναι ότι ο άρρωστος έχει πιο πολλές αναπνοές, πιο πολλές σφίξεις και δεν νοιώθει καλά. Καμία άλλη βλαβερή επίπτωση δεν προκαλεί ο πυρετός. Μη φοβάστε τον υψηλό πυρετό. Ο υψηλός πυρετός είναι σύμμαχος μας και αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των ιών.

"Ρίχνουμε το πυρετό μόνο για να νοιώσει πιο άνετα ο άρρωστος", αναφέρει η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία. Για την πτώση του πυρετού χρησιμοποιούμε αφ΄ενός απλά φυσικά μέτρα και αφ΄ετέρου αντιπυρετικά φάρμακα, σημειώνει.

Τα φυσικά μέτρα είναι τα εξής:

1) Δεν σκεπάζουμε το παιδί με κουβέρτες και παπλώματα παρά μόνο όταν έχει ρίγος. Διαφορετικά δεν το σκεπάζουμε, για να φύγει η θερμοκρασία του σώματος προς το περιβάλλον.

2) Δεν φοράμε πολλά ρούχα στο παιδί. Το ντύνουμε όσο γίνεται με ελαφρά ρούχα και όχι πολλές στρώσεις που δρουν ως μονωτικό, και εμποδίζουν την πτώση του πυρετού. Εάν δεν έχει κρύο το αφήνουμε τελείως γυμνό η με ένα φανελάκι.

3) Κάνουμε ένα μπάνιο στη μπανιέρα αφήνοντας το παιδί στο νερό για 10-20 λεπτά και καλό θα είναι όταν το νερό ζεσταίνεται να το φρεσκάρουμε.

Το ντουζ δεν ρίχνει το πυρετό, διότι το νερό περνά στιγμιαία από το σώμα του παιδιού και δεν γίνεται ανταλλαγή της θερμοκρασίας ανάμεσα στο σώμα και το νερό. Αν εφαρμόσετε αυτά τα μέτρα ο πυρετός από 40ο C ελαττώνεται κατά 1-2 °C και το παιδί νοιώθει καλύτερα και δεν χρειάζεται να δοθεί αντιπυρετικό φάρμακο. Σε περίπτωση που χρειασθεί να δώσουμε αντιπυρετικά φάρμακα, υπάρχουν στην καθημερινή πράξη σε σιρόπι, οι παρακεταμόλες και τα παράγωγα της ιβουπροφαίνης. Αυτό τον καιρό που δεν βρίσκετε σιρόπι παρακεταμόλης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναβράζοντα δισκία που υπάρχουν σε αφθονία, τονίζει η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία.

Για παιδιά άνω των 12 ετών χρησιμοποιούμε αναβράζοντα δισκία ανά 5-6 ώρες. Παιδιά 6-12 ετών μπορούν να πάρουν μισό αναβράζον δισκίο ανά 6ωρο. Για παιδιά 3-6 ετών συμβουλευτείτε το παιδίατρο σας. Μπορείτε να διαλύσετε 1/2 δισκίο σε 80 ml νερού και να δώσετε στο παιδί 40 ml ανά 6ωρο. "Με αυτούς τους απλούς τρόπους μπορείτε να αντιμετωπίσετε τον πυρετό, αρκεί να συνειδητοποιήσετε ότι ο πυρετός δεν είναι επικίνδυνος όσο ψηλά και αν ανεβαίνει", καταλήγει.

