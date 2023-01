Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων - Δημήτρης Σκόνδρας: Κλινικά νεκρός ο 22χρονος ποδοσφαιριστής

Ο 22χρονος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής κατέρρευσε το περασμένο Σάββατο, ενώ εργαζόταν. Μεγαλείο ψυχής από την οικογένεια του.

Κλινικά νεκρός είναι ο Δημήτρης Σκόνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στην μονάδα ανάνηψης του ΠΓΝΠ.

Η θεία του 22χρονου ποδοσφαιριστή, Μαρία Σταθά Δελδήμου ανάρτησε την άσχημη είδηση:

«Δυστυχώς ο Δημήτρης μας δεν τα κατάφερε στη μάχη που έδωσε ώστε να κρατηθεί στη ζωή. Η οικογένεια μου και η οικογένειά του Αχαϊκού ποδοσφαίρου από απόψε θρηνεί άλλο ένα παλικάρι. Οι γονείς του έχουν πάρει μια γενναία απόφαση ώστε να δωρίσει τα όργανα του και αυτό μας κάνει περήφανους. Θα σε θυμόμαστε για πάντα Δημήτρη μου!»

Ο 22χρονος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής κατέρρευσε το περασμένο Σάββατο, ενώ εργαζόταν στην επιχείρηση του πατέρα του και διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο με εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο Σκόνδρας έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Ατρόμητο Λάππα και στο Πάτραι, ολοκλήρωσε πριν από λίγο καιρό την στρατιωτική του θητεία, ενώ είναι ανιψιός του υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Ιωάννη Πετρούτσου, ο οποίος ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για την κατάστασή του.

Πηγή: pelop.gr