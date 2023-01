Life

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος - Λυκουρέζος: ήταν ακέραιος και είχε μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σκιαγράφησε ο ποινικολόγος, τον επί δεκαετίες προσωπικό φίλο του που έφυγε από την ζωή. Γιατί είπε ότι η κηδεία του θα πρέπει να γίνει με τιμές αρχηγού κράτους.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τετάρτη ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, επί πολλές δεκαετίες φίλος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Όπως είπε ο ποινικολόγος, «Υπήρξε ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας. Έχασε το δημοψήφισμα του 1974 και έκτοτε είναι έκπτωτος, είναι τέως βασιλεύς. Βασιλεύς παραμένει όμως. Εάν με ρωτούσες, θα σου έλεγα πως θα έπρεπε η κηδεία του να γίνει με τιμές Αρχηγού Κράτους. Δεν θα με εκπλήξει εάν αποφασιστεί η εξόδιος ακολουθία να γίνει έτσι, αφού ήταν Αρχηγός Κράτους για τουλάχιστον 10 χρόνια».

Σε ότι αφορά την προσωπική σχέση τους, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος είπε για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, «τον γνώριζα πριν καν παντρευτεί την Άννα Μαρία και πριν γίνει διάδοχος του πατέρα του Παύλου, που πέθανε. Στα χρόνια της δικτατορίας, στο Λονδίνο και αλλού, είχαμε πάντοτε στενές επαφές και με τιμούσε με την φιλία του».

«Υπήρξε ένας ακέραιος άνθρωπος, πολύ ειλικρινής, πολύ απλός, με μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και για τον ελληνικό λαό. Από εκεί και πέρα, πως λειτούργησε ως βασιλεύς, τι έκανε και τι προσέφερε, αυτό θα το κρίνει η Ιστορία», είπε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή μίλησε και ο Χρήστος Ζαμπούνης σχετικά με τους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης που θα εκπροσωπηθούν στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.





Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: Ληστές έδεσαν οικογένεια και “άδειασαν” το σπίτι

Δημητρακόπουλος για Καϊλή: Ανατροπή για την απολογία της σήμερα στις Βρυξέλλες

Ρούλα Πισπιρίγκου: Απολογία για Μαλένα και Ίριδα - Εδώλιο για την Τζωρτζίνα