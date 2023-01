Παράξενα

Έλενα Ράπτη: Επίθεση με μπογιές στο πολιτικό της γραφείο (εικόνες)

Πέταξαν μπογιές στην εξώπορτα και έγραψαν συνθήματα στον τοίχο. Η ανακοίνωση της ΝΔ.

Επίθεση με μπογιές σημειώθηκε νωρίτερα, στο πολιτικό γραφείο που διατηρεί η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Έλενα Ράπτη, στην οδό Εγνατίας 121, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, δύο γυναίκες, σύμφωνα με μαρτυρίες, ανέβηκαν στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, όπου βρίσκεται το γραφείο της κ. Ράπτη, πέταξαν μπογιές και έγραψαν σύνθημα με το οποίο εκφράζουν την αλληλεγγύη τους σε άτομο του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Με ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε « κατηγορηματικά και απερίφραστα την επίθεση» και πρόσθεσε ότι «αναμένουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο». «Κανείς μας δεν πτοείται. Κανείς μας δεν εκφοβίζεται.H Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται από θρασύδειλους τραμπούκους», υπογραμμίζει η Νέα Δημοκρατία

