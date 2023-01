Πολιτισμός

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας

Η Μισέλ Ντόνελαν τοποθετήθηκε σε σειρά πρόσφατων δημοσιευμάτων σε ξένα και ελληνικά ΜΜΕ για μια πιθανή συμφωνία για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Την ώρα που έχει φουντώσει η συζήτηση σχετικά με την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας, Μισέλ Ντόνελαν δηλώνει ότι «ανήκουν εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Μιλώντας στο BBC Radio 4, η Μισέλ Ντόνελαν τόνισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση για μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα, επειδή «η αποστολή τους θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου» και επομένως «θα ακολουθούσαμε έναν επικίνδυνο δρόμο».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα άνοιγε «παράθυρο» για να αμφισβητηθεί το σύνολο του περιεχομένου των μουσείων μας», είπε η Ντόνελαν.

«Το Βρετανικό Μουσείο απαγορεύεται από τον νόμο να επιστρέψει οριστικά τα έργα τέχνης στην Ελλάδα. Υπήρξαν όμως εικασίες ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτρέψει τη μεταφορά των γλυπτών στην Αθήνα με δανεισμό εκ περιτροπής, σε αντάλλαγμα για κλασικά αντικείμενα που δεν έχουν ξαναβγεί εκτός Ελλάδας. Η Ελλάδα πιέζει εδώ και χρόνια να πάρει πίσω τα έργα τέχνης», αναφέρει το BBC.

Ο ισχυρισμός της κυρίας Ντόνελαν ότι δεν θα αλλάξει τον νόμο, ο οποίος είναι «στη σωστή κατεύθυνση», όπως λέει, θα αντιμετωπιστεί με οργή στην Αθήνα και όχι μόνο, σχολιάζει το BBC.

Η υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι είχε «πολλές συνομιλίες» με τον κ. Όσμπορν, τον πρώην υπουργό Οικονομικών και νυν πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, λέγοντας ότι «νομίζω ότι η άποψή του για αυτό (το θέμα των Γλυπτών) έχει παρερμηνευθεί και σίγουρα αποτυπώνεται λανθασμένα».

«Δεν πρόκειται να τα στείλει πίσω βασικά (σ.σ. τα Γλυπτά). Δεν είναι αυτή η πρόθεσή του. Δεν έχει καμία επιθυμία να το κάνει. Έχει επίσης συζητηθεί η ιδέα ενός δανείου 100 ετών, κάτι που επίσης σίγουρα δεν σχεδιάζει. Θα συμφωνούσε μαζί μου, ότι δεν πρέπει να τα στείλουμε πίσω και στην πραγματικότητα ανήκουν εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα φροντίζουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, από όταν αποκτήσαμε την πρόσβαση σε αυτά».





