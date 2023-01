Κόσμος

Η Τζιλ Μπάιντεν χειρουργήθηκε για αφαίρεση καρκινωμάτων

Συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, η Τζιλ Μπάιντεν μετέβη σε στρατιωτικό νοσοκομείο για την αφαίρεση των καρκινωμάτων.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν υποβλήθηκε την Τετάρτη σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκινώματος πάνω από το δεξί μάτι της, ενώ ένα δεύτερο καρκίνωμα εντοπίστηκε στο αριστερό τμήμα του θώρακά της και αφαιρέθηκε επίσης, ανακοίνωσε ο αρχίατρος του Λευκού Οίκου.

Η 71χρονη Τζιλ, συνοδευόμενη από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, επισκέφθηκε το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και χειρουργική επέμβαση, διάρκειας συνολικά επτά ωρών.

Ο αρχίατρος του Λευκού Οίκου Κέβιν Ο’Κόνορ δήλωσε ότι η βιοψία επιβεβαίωσε πως η δερματική αλλοίωση πάνω από το δεξί μάτι της Τζιλ Μπάιντεν ήταν «βασικοκυτταρικό καρκίνωμα».

«Όλος ο καρκινικός ιστός αφαιρέθηκε με επιτυχία και η γύρω περιοχή ήταν καθαρή από υπολείμματα καρκινικών κυττάρων του δέρματος. Θα παρακολουθούμε στενά την περιοχή κατά την επούλωση, αλλά εκτιμούμε πως δεν θα χρειαστούν άλλες διαδικασίες», τόνισε.

Επιπλέον, εντοπίστηκε μια μικρή αλλοίωση στο αριστερό βλέφαρο της Τζιλ Μπάιντεν. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία (χειρουργική αφαίρεση) και εστάλη δείγμα για βιοψία, σημείωσε ο Ο’Κόνορ.

Κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου, ανιχνεύθηκε ακόμη μια «πηγή ανησυχίας» στο αριστερό τμήμα του θώρακα της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ. Καθώς το εύρημα έμοιαζε με βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, αφαιρέθηκε και ακολούθως επιβεβαιώθηκε αυτή η εκτίμηση. «Όλος ο καρκινικός ιστός αφαιρέθηκε με επιτυχία» και σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τον Ο’Κόνορ.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν παρέμεινε στο πλευρό της συζύγου του, «ήθελε να είναι εκεί για να την στηρίξει», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ. «Είναι παντρεμένοι εδώ και 45 χρόνια και ήθελε να βρίσκεται κοντά στη σύζυγό του», συμπλήρωσε.

Η χειρουργική επέμβαση Mohs, στην οποία υποβλήθηκε η Τζιλ Μπάιντεν, περιλαμβάνει την αφαίρεση λεπτών στρωμάτων δέρματος τα οποία εξετάζονται για την ανίχνευση καρκινικών κυττάρων. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να μην βρεθεί το παραμικρό ίχνος καρκίνου, προφυλάσσοντας τον υγιή ιστό και μειώνοντας τις πιθανότητες ο ασθενής να χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία.

Η 71χρονη Τζιλ Μπάιντεν είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία πρώτη κυρία και ο 80χρονος σύζυγός της ο γηραιότερος πρόεδρος που είχαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες.

