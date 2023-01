Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: “Τρέχουν” στο Χονγκ Κονγκ για να κάνουν εμβόλια mRNA

Ιδιωτικό νοσοκομείο στο Χονγκ Κονγκ υποδέχθηκε τους πρώτους πελάτες από την ηπειρωτική Κίνα, μόλις πέντε ημέρες αφού η χώρα ξανάνοιξε τα σύνορά της.



Κινέζοι από την ηπειρωτική χώρα σπεύδουν στο Χονγκ Κονγκ για να λάβουν εμβόλια mRNA κατά της COVID-19, που δεν είναι διαθέσιμα στις δικές τους περιοχές, καθώς η Κίνα είναι αντιμέτωπη με κύμα μολύνσεων που ασκεί μεγάλες πιέσεις στο υγειονομικό της σύστημα.

Η 36χρονη Γιόγιο Λιάνγκ, από το Πεκίνο, ήταν μεταξύ των πρώτων που έσπευσαν στο Virtus Medical Centre όπου πλήρωσε 1.888 δολάρια Χονγκ Κονγκ (241 δολάρια) για το πρώτο της εμβόλιο της BioNTech κατά της COVID-19.

Η Λιάνγκ έχει λάβει τρεις δόσεις εμβολίου της κινεζικής Sinovac τα τελευταία δύο χρόνια αλλά δήλωσε ότι έλαβε το δισθενές ενισχυτικό εμβόλιο της Pfizer-BioNtech για να προστατευτεί καλύτερα απέναντι στον ιό.

«Μπήκα στον πειρασμό να κάνω το εμβόλιο λόγω του ανοίγματος των συνόρων. Δεν υπάρχει δισθενές εμβόλιο διαθέσιμο στην ηπειρωτική Κίνα», εξήγησε αφού έκανε το εμβόλιο.

Το Virtus, με το οποίο πάνω από 300 άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει έως τώρα με ερωτήματα για τα εμβόλια, αναμένει περισσότερους πελάτες από την ηπειρωτική Κίνα να έλθουν στο Χονγκ Κονγκ τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, δήλωσε ο επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών του νοσοκομείου Σάμιουελ Κουόκ σε δημοσιογράφους. «Η ζήτηση αυξάνεται αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλοί που μολύνθηκαν πρόσφατα… δεν μπορούν να κάνουν άμεσα ενισχυτική δόση, άρα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον τρεις μήνες», δήλωσε ο ίδιος.

