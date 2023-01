Οικονομία

Στουρνάρας: Εθνικός στόχος η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Καμπανάκι» από τον διοικητή της ΤτΕ ώστε να αποφευχθεί το «ανοδικό σπιράλ τιμών-μισθών».

Την ανάγκη να επιτευχθεί ο «εθνικός», όπως τον χαρακτήρισε, στόχος της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, επεσήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, σε ομιλία του προς τους εργαζόμενους της ΤτΕ κατά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

Ο κ. Στουρνάρας έκανε, επίσης, συστάσεις για «υπεύθυνη διαπραγματευτική συμπεριφορά των κοινωνικών εταίρων», ώστε να αποφευχθεί το «ανοδικό σπιράλ τιμών-μισθών», καθώς εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τον πληθωρισμό.

«Σημαντικό μερίδιο συμμετοχής στη μάχη κατά του πληθωρισμού έχει επίσης η ορθή δημοσιονομική και ενεργειακή πολιτική που ασκείται από τις κυβερνήσεις, όπως επίσης και η υπεύθυνη διαπραγματευτική συμπεριφορά των κοινωνικών εταίρων, η οποία δεν πρέπει να μετατρέψει έναν εξωγενή ενεργειακό κλυδωνισμό που έχει χειροτερεύσει τους όρους εμπορίου ενός μεγάλου καθαρού εισαγωγέα ενέργειας, όπως είναι η Ευρώπη, σε ένα ανοδικό σπιράλ τιμών-μισθών που θα μας γυρίσει στον στασιμοπληθωρισμό της δεκαετίας του ’70 και των αρχών της δεκαετίας του ’80», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε.

«Είναι ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο ότι, προς το παρόν, δεν παρατηρείται σπιράλ τιμών-μισθών που απομακρύνει τον στόχο του 2%, ούτε απαγκίστρωση των μεσομακροπρόθεσμων πληθωριστικών προσδοκιών από τον στόχο αυτό. Αυτό μας δίνει ελπίδα και κουράγιο να συνεχίσουμε την αντιπληθωριστική πολιτική χωρίς αυξήσεις επιτοκίων τέτοιες που θα προκαλούσαν βαθιά ύφεση. Και δεν σταματάμε βεβαίως να ελπίζουμε και να επιζητούμε την οριστική παύση αυτής της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας με το πιο αποτελεσματικό μέσο που υπάρχει: Τον τερματισμό αυτού του αιματηρού πολέμου.

Οι κεντρικές τράπεζες αναγνωρίζουν φυσικά ότι η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να αναλάβει ένα κόστος στήριξης των ευάλωτων πολιτών, με μέτρα τα οποία θα είναι στοχευμένα σε αυτούς, θα έχουν παροδικό και όχι μόνιμο χαρακτήρα και θα δίνουν κίνητρα για ενεργειακή εξοικονόμηση. Στο πλαίσιο αυτό, υπό τις παρούσες προεκλογικές συνθήκες, η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία έκθεση νομισματικής πολιτικής, διατύπωσε την παραίνεση για σύμπλευση και συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, ώστε να υλοποιηθούν οι βασικές δεσμεύσεις της οικονομικής πολιτικής, κυρίως σε ό,τι αφορά την επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα, τέτοια που να εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και να διαφυλαχθούν όσα σημαντικά έχει επιτύχει η ελληνική οικονομία την τελευταία δεκαετία, με βασικό στόχο, εθνικό θα τον χαρακτήριζα, την αναβάθμιση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα κατά το τρέχον έτος».

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγούσε... ανάποδα στην Εθνική Οδό

Ρούλα Πισπιρίγκου: Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας

Καλιφόρνια: Φονική η ιστορική κακοκαιρία (εικόνες)