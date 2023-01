Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Πανσερραϊκός με νέα νίκη στα προημιτελικά

Πανηγυρίζοντας και στο δεύτερο παιχνίδι, αυτή τη φορά εκτός έδρας, ο Πανσερραϊκός νίκησε τον Απόλλωνα Πόντου και εξασφάλισε την πρόκρισή του.

Πανηγυρίζοντας και στο δεύτερο παιχνίδι, αυτή τη φορά εκτός έδρας- στο Δημοτικό στάδιο Πολυκάστρου-με σκορ 1-0 (α΄ ματς 3-0), ο Πανσερραϊκός νίκησε τον Απόλλωνα Πόντου και εξασφάλισε την πρόκρισή του για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου θα αγωνιστεί με την ΑΕΚ.

Το γκολ που διαμόρφωσε τις αποστάσεις στο σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες, σημείωσε ο Ανδρέας Κατσαντώνης στο 37’ με κοντινή προβολή, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κολομπίνο.

Στον σκόρερ είχε ακυρωθεί πριν (19') γκολ ως οφσάιντ>

Την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδιε είχαν οι φιλοξενούμενοι όταν στο 6ο λεπτό το σουτ του Μασκανάκη έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Πίτκα, ενώ η μοναδική ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο πρώτο ημίχρονο ήρθε στο 43’, όταν ο Αμπούντου από τα δεξιά βρήκε τον Κωστίκα, που όμως δεν κατάφερε κάτι.

Στην επανάληψη ο Απόλλωνας ανέβηκε και στο 50’ απείλησε πρώτα με τον Νταλιανόπουλο καις την εξέλιξη της φάσης με τον Κωστίκα. Ο ίδιος έχασε μεγάλη ευκαιρία σε –σχεδόν- κενή εστία μετά το γύρισμα του Αμπούντου στο 58΄, ενώ το σουτ του στο 78’ απέκρουσε εντυπωσιακά ο Κωστίκας.

Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτωλοακαρνανία)

Απόλλων Πόντου (Καλαϊτζίδης): Πίτκας (Τρίγκατζης 80'), Μουμίν, Καλαϊτζίδης, Αμπούντου, Κωστίκας, Καλογέρης, Δαλιανόπουλος, Μπελεβώνης (Αραβίδης 86'), Τζαλόσι, Λαμπίρης, Εσαλό.

Πανσερραϊκός (Δερμιτζάκης): Κατσίκας, Δεληγιαννίδης, Πεταυράκης (Ζέρης 46'), Παπάζογλου (Παντεκίδης 67'), Γιανναράκης, Κολομπίνο (Θυμιάνης 67'), Ανάκογλου, Αλί Μπαμπά (Μούργος 78'), Μασκανάκης, Κατσαντώνης, Μπαΐροβιτς (Σαΐντ 67').

