Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Προσωρινά κρατούμενη για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς περιέγραψε η ίδια τους θανάτους των δύο παιδιών της.

Της Αντιγόνης Θάνου



Λίγο μετά τις 3 συνεχίστηκε η απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου, εκεί που σταμάτησε την Τετάρτη λόγω διακοπής μετά το αίτημα εξαίρεσης για την 35η ανακρίτρια που υπέβαλε ο συνήγορός υπεράσπισής της, ο κ Κουγιας.



Στην συνέχεια την είδαν 2 εισαγγελείς όπου επι 1,5 ώρα της έθεταν ερωτήσεις.



Σύμφωνα με τον κ. Κούγια, η 34χρονη κατηγορούμενη έκλαψε όταν περιέγραφε τις συνθήκες θανάτων των παιδιών, ενώ σήμερα ήταν μια απολογία -όπως είπε- που στάθηκε στην ουσία της υπόθεσης, έγιναν ερωτησεις ακριβώς για την κατηγορία.



Στο τέλος πρόσθεσε ότι έχει ελπίδα ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.



Στις 31 Ιανουαρίου θα συνεχιστεί η δίκη για την Τζωρτζινα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγούσε... ανάποδα στην Εθνική Οδό

Ρούλα Πισπιρίγκου: Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας

Καλιφόρνια: Φονική η ιστορική κακοκαιρία (εικόνες)