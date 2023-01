Αθλητικά

Κόμπι Μπράιαντ: Απίστευτο ποσό για μια φανέλα του που βγαίνει σε δημοπρασία

Το ρεκόρ σε ανάλογη δημοπρασία κατέχει η φανέλα ενός άλλου μπασκετικού θρύλου με μικρή διαφορά από την τιμή πώλησης μια φανέλας του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's -όπως ανακοίνωσε σήμερα-ελπίζει να πουλήσει μεταξύ πέντε και επτά εκατομμυρίων δολαρίων μια εμβληματική φανέλα του θρύλου του μπάσκετ Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου το 2020. Μια τέτοια τιμή θα ξεπερνούσε το ρεκόρ των 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων, το 2021, για μια φανέλα του σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς και θα ήταν κοντά στο υψηλότερο ποσό για ένα αθλητικό είδος συλλογής.

Η αγορά, η οποία προσελκύει τώρα πλούσιους συλλέκτες και επενδυτές από όλο τον κόσμο, είδε το ρεκόρ δημοπρασίας της να καταρρίπτεται δύο φορές το 2022: Τον Μάιο, μια φανέλα του αρχηγού της Αργεντινής Ντιέγκο Μαραντόνα που φορούσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 1986, αγοράστηκε για 9,3 εκατομμύρια δολάρια. Τον Σεπτέμβριο, μια φανέλα με το Νο 23 των Σικάγο Μπουλς, του Μάικλ Τζόρνταν, που φορέθηκε κατά την τελευταία του νίκη στο ΝΒΑ το 1998, έφτασε τα 10,1 εκατομμύρια δολάρια.

Η κίτρινη και μωβ φανέλα με το Nο 24 του Κόμπι Μπράιαντ, που τέθηκε προς πώληση από έναν ιδιοκτήτη που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, είχε φορεθεί σε 25 αγώνες από τον παίκτη, τη χρονιά που αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της κανονικής περιόδου (MVP , 2007- 2008), σύμφωνα με το οίκο Sotheby's.

Είναι επίσης η φανέλα που φόρεσε στις 23 Απριλίου 2008, όπου απαθανατίστηκε από φωτογράφους να πανηγυρίζει ένα σουτ τριών πόντων εναντίον των Ντένβερ Νάγκετς, κρατώντας τη φανέλα και ουρλιάζοντας μια κραυγή νίκης. Μια εικόνα που αναπαράγεται σε τοίχους σε όλο τον κόσμο από καλλιτέχνες του δρόμου, ειδικά στο Λος Άντζελες.

Η τιμή αγοράς του την τελευταία φορά που δημοπρατήθηκε το 2013 ήταν 18.678 δολάρια. Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's, το πλαίσιο ήταν διαφορετικό, επειδή εκείνη την εποχή τη φανέλα δεν είχε επικυρωθεί για τόσες πολλές συναντήσεις, ούτε είχε πεθάνει ο Κόμπι Μπράιαντ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, «αυτή η φανέλα έχει φορεθεί 25 φορές και έχει πετύχει 645 πόντους με αυτήν», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο Μπραμ Γουάχτερ, επικεφαλής του τμήματος ρούχων και σύγχρονων συλλεκτικών ειδών στον Sotheby's.

Θα εκτεθεί στη Νέα Υόρκη από την 1η Φεβρουαρίου, αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης διαδικτυακής πώλησης συλλεκτικών αθλητικών ειδών από τις 2 έως τις 9 Φεβρουαρίου.

