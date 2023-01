Life

Τζέιμς Κάμερον: Ο Ντι Κάπριο δεν ήθελε τον ρόλο στον Τιτανικό

Ο διάσημος σκηνοθέτης, σε συνέντευξη του αποκάλυψε ότι ο Λεονάρντο έβρισκε τον ρόλο στην ταινία που απογείωσε την καριέρα του, «βαρετό».

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio) δεν ήταν σίγουρος ότι ήθελε τον ρόλο του Τζακ στον Τιτανικό.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό περιοδικό People, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον (James Cameron) είπε ότι έπρεπε να πείσει τον ΝτιΚάπριο για να αναλάβει το ρόλο.

«Δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει. Έπρεπε πραγματικά να τον πιάσω από το χέρι για να παίξει στην ταινία. Δεν ήθελε να το κάνει. Σκεφτόταν ότι ήταν βαρετή», είπε ο σκηνοθέτης και πρόσθεσε πως τελικά δέχτηκε τον ρόλο μόνο όταν τον έπεισε ότι ήταν στην πραγματικότητα μία δύσκολη πρόκληση.

