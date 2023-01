Κόσμος

ΗΠΑ: Νεόνυμφος αποκεφάλισε την σύζυγό του (εικόνες)

Παντρεμένο μόλις μερικές εβδομάδες ήταν το ζευγάρι. Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας για την στυγερή δολοφονία.

Φρίκη στις ΗΠΑ από νέα γυναικοκτονία.

Η δολοφονία μιας γυναίκας στο Τέξας από τον 21χρονο σύζυγό της, ο οποίος την αποκεφάλισε τέσσερις μήνες μετά τον γάμο τους, έχει προκαλέσει οργή.

Το αποκεφαλισμένο πτώμα της Άνγκι Ντίαζ βρέθηκε από αστυνομικούς στο σπίτι στο οποίο ζούσε με τον 21χρονο Τζάρεντ Ντίκους.

«βρήκαμε ένα τμήμα του σώματός της, ήταν διαμελισμένο και το σπίτι ήταν γεμάτο από αίματα» δήλωσε ο σερίφης Τρόι Γκούντρι.

Οι αστυνομικοί στη συνέχεια βρήκαν και το όπλο του εγκλήματος που ήταν κρυμμένο στο ίδιο σημείο στο οποίο ο δράστης είχε επιχειρήσει να κρύψει και το κεφάλι της Ντίαζ

Άμεσα οι υποψίες των αστυνομικών στράφηκαν στον 21χρονο ο οποίος μετά από ανάκρισή ομολόγησε ότι ήταν αυτός που σκότωσε και αποκεφάλισε την σύζυγό του την οποία είχε παντρευτεί στις 21 Οκτωβρίου.

Την αστυνομία είχαν ειδοποιήσει συγγενείς του 21χρονου το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η δολοφονία είχε σημειωθεί περίπου στις 11:00 της Τρίτης.

Σύμφωνα με τον σερίφη Γκούντρι η αστυνομία είχε ενημερωθεί στο παρελθόν για περιστατικά βίας κατά της άτυχης γυναίκας «τίποτα, όμως, σε αυτό τον βαθμό».

Η νεαρή γυναίκα ήταν από τη Νικαράγουα, σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα διαμονής στις ΗΠΑ.

