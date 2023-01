Κοινωνία

Βάρη: Ο πολίτης που έπιασε ληστή κοσμηματοπωλείου μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει για την παράτολμη απόφαση του να κυνηγήσει και να ακινητοποιήσει τον δράστη, ο οποίος μετέφερε και μέρος των κλοπιμαίων.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή ο πολίτης που μαζί με άλλους περιοίκους κυνήγησαν τον έναν από τους τρεις δράστες ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στην Βάρη, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν και να ανακτήσουν μέρος των κλοπιμαίων, καθώς εκείνος μετέφερε την μία από τις δύο τσάντες στις οποίες οι δράστες είχαν βάλει τα κοσμήματα.

Όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, εκείνη την στιγμή δεν φοβήθηκε κάτι, όταν όμως σκέφθηκε με νηφάλιο νου την πράξη του, τότε φοβήθηκε.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό:

«Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 11-1-2023 στη Βάρη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 24χρονος ημεδαπός για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πρωινές ώρες της 11-1-2023 στην περιοχή της Βάρης, ο 24χρονος από κοινού με το δεύτερο μέλος της συμμορίας, φορώντας υγειονομικές μάσκες και γάντια, εισήλθαν σε κοσμηματοπωλείο, ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιού τους ιδιοκτήτες (άνδρας και γυναίκα) και αφαίρεσαν από το χρηματοκιβώτιο κασετίνες με κοσμήματα.

Ακολούθως τα τοποθέτησαν σε σακίδιο και σακούλα και εξήλθαν, με το τρίτο μέλος της συμμορίας να υποστηρίζει τη δράση τους εξωτερικά του καταστήματος, κατοπτεύοντας το χώρο.

Οι παθόντες-ιδιοκτήτες του κοσμηματοπωλείου με τη συνδρομή περιοίκων απέτρεψαν τη διαφυγή του 24χρονου με τους προστρέξαντες αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να προχωρούν στη δέσμευσή του.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιανατολικής Αττικής, η οποία επελήφθη προανακριτικά. Όπως προέκυψε από την έρευνα οι ανωτέρω σύστησαν συμμορία με διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της και καλά οργανωμένο σχέδιο, με σκοπό τη διάπραξη ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Βάρης.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε σακίδιο με μέρος των κλοπιμαίων.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στο κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του συνεχίζονται».

