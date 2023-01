Πολιτική

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: ο Πικραμμένος θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση

Αναβαθμίζεται η εκπροσώπηση της Κυβέρνησης στην κηδεία του τέως βασιλιά.

Η Κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί στην κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου από τον Αντιπρόεδρό της Παναγιώτη Πικραμμένο και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Παρασκευής, από το Μέγαρο Μαξίμου, μια αναβάθμιση της εκπροσώπης της στην τελετή, προφανώς λόγω και της παρουσίας σε αυτήν πολλών υψηλών προσκεκλημένων από βασιλικούς οίκους της Ευρώπης.

«Η οικογένεια δεν ζήτησε τίποτα», δήλωσε ο Χρήστος Ζαμπούνης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» αναφορικά με την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Από την πρώτη μέρα έχει ξεκαθαριστεί πως, η εξόδιος ακολουθία δεν θα γίνει με τιμές αρχηγού κράτους, αυτό που εκκρεμεί είναι το τι θα γίνει με το λαϊκό προσκύνημα, το οποίο η οικογένεια φέρεται να μην έχει ζητήσει.

Παρά το ότι τυπικά δεν προβλέπεται, η σορός αναμένεται τη Δευτέρα να μεταφερθεί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης και να προσκυνήσουν όσοι θέλουν.

Η κηδεία θα τελεστεί από τον Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο και οι αρχιερείς αναμένεται να φορούν την πλήρη αρχιερατική ενδυμασία τους. Στο ερώτημα αν θα παραστεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, οι πληροφορίες της ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου, δίνουν αρνητική απάντηση. «Ο Πατριάρχης δεν θα παραστεί στην κηδεία», είναι η λιτή πληροφορία που δόθηκε από το Φανάρι.

Οι πληροφορίες θέλουν, επίσης, την παρουσία όσων πολιτών επιθυμούν και στο Τατόι, όπου θα γίνει η ταφή.

Την ίδια ώρα, τα βλέμματα στρέφονται στους βασιλείς και τους εκπροσώπους τους που θα παραβρεθούν στην τελετή, καθώς και σε όλους τους καλεσμένους.

Τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. και το επιχειρησιακό σχέδιό της για υψηλούς καλεσμένους, θα τεθεί επίσης σε ισχύ.

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος, που είναι ανιψιός του τέως και γιος της αδερφής του, επίτιμης βασίλισσας Σοφίας, όπως και ο επίτιμος βασιλιάς Χουάν Κάρλος, αναμένεται να φτάσουν στην Αθήνα.

Αυτό που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί είναι ποιος θα εκπροσωπήσει τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Επικρατέστερος παραμένει ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος έχει βαπτιστεί από τον τέως βασιλιάς Κωνσταντίνο. Άλλωστε, ο παππούς του, πρίγκιπας Φίλιππος ήταν Γλύξμπουργκ.

Δεδομένο θεωρείται επίσης ότι στην κηδεία θα εκπροσωπηθεί η βασιλική οικογένεια της Δανίας, καθώς η βασίλισσα Μαργαρίτα είναι η αδερφή της Άννας Μαρία, δηλαδή ο τέως ήταν κουνιάδος της, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να εκπροσωπηθούν και οι βασιλικές οικογένειες της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ενώ πιθανή θεωρείται και η παρουσία της ευρωβουλευτή Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία είχε νονό τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

