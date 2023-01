ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Τζίμης Πανούσης: Η πορεία του “πατριάρχη” της σάτιρας

Η πορεία του Τζίμη Πανούση, του καλλιτέχνη που «γέννησε» τη σάτιρα στην Ελλάδα.

Ο Τζίμης Πανούσης - «Τζιμάκος» για τους θαυμαστές του - υπήρξε πολύπλευρο καλλιτεχνικό ταλέντο, με βασικό του όπλο την εκτός ορίων σάτιρα. Ηθοποιός από τους πρωτοπόρους του stand-up comedy στην Ελλάδα, ροκ μουσικός («Μουσικές Ταξιαρχίες»), ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας («Πούστευε και μη ερεύνα»).

Ο Δημήτριος Πανούσης γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους της Αθήνας στις 12 Φεβρουαρίου 1954 από μικρασιάτες πρόσφυγες γονείς και μεγάλωσε στο Χολαργό. Ο πατέρας του ήταν πλανόδιος έμπορος και η μητέρα του ασχολούνταν με τα του οίκου. Πέρασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές γιατί τον απορρόφησαν οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες. Προσλήφθηκε στην Εθνική Τράπεζα, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε την ιδέα να κάνει καριέρα τραπεζοϋπαλλήλου, επειδή δεν τον σήκωνε το κλίμα.

Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του διαδρομή σε νεανικές θεατρικές ομάδες του Χολαργού, συνέχισε σε ευκαιριακούς θιάσους («Μουσικό Θίασο Κρήτης») και συνεργάστηκε με τη «Θεατρική Συντεχνία» του Γιάννη Χουβαρδά. Στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 σχημάτισε τις «Μουσικές Ταξιαρχίες», ένα ροκ συγκρότημα με το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός.

Στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 o Τζίμης Πανούσης ακολούθησε σόλο καριέρα, με εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές, στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Από τις λιγοστές εμφανίσεις του στη μεγάλη οθόνη ξεχωρίζει η καλτ-ταινία του Νίκου Ζερβού «Ο Δράκουλας των Εξαρχείων» (1983).

Η καυστική του σάτιρα τον είχε οδηγήσει πολλές φορές στις αίθουσες των δικαστηρίων, ήδη από την εποχή των «Μουσικών Ταξιαρχιών». Ιστορία έγραψε η δικαστική διαμάχη του με τον Γιώργο Νταλάρα, που κράτησε επτά χρόνια (1997 - 2004).

Στις 21 και 22 Ιουλίου 2017 εμφανίστηκε στην Επίδαυρο, στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, ερμηνεύοντας τον ρόλο του Τρυγαίου.

Στις 2 Δεκεμβρίου, ο Τζίμης Πανούσης υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ τραγουδούσε στο κλαμπ «Κύτταρο» και νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο «Ελπίς». Τελικά έχασε τη μάχη για τη ζωή στις 13 Ιανουαρίου 2018, σε ηλικία 63 ετών. Ήταν παντρεμένος για πολλά χρόνια με τη Λιλή Αχλαδιώτη, με την οποία απέκτησε ένα γιο, ενώ με τη σύντροφό του σκηνοθέτιδα Αθηνά Αϊδίνη είχε αποκτήσει μία κόρη.

