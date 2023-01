Κόσμος

Μεταναστευτικό - Frontex: μεγάλη αύξηση των ροών το 2022

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στον απολογισμό του Οργανισμού για την περασμένη χρονιά, σχετικά με τις παράτυπες εισόδους στην ΕΕ.

Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ενωση αυξήθηκε κατά 64% το 2022 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2016, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία συνόρων, η Frontex.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία κατέγραψε 330.000 παράτυπες εισόδους το 2022, το 45% των οποίων στον διάδρομο των Βαλκανίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία – πυροβολισμοί σε εκκλησία: Σε κρίσιμη κατάσταση 7χρονη

Μητσοτάκης: Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι

Καιρός: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Κυριακή