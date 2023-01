Κόσμος

Ερντογάν: Αφήνουν τους πρόσφυγες να πεθάνουν στη θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Ερντογάν για το μεταναστευτικό σε Διεθνή Διάσκεψη.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν μίλησε σε Διεθνή Διάσκεψη. Σύμφωνα με την ανταποκρίτια του ΑΝΤ1 για την Κωνσταντινούπολη Άννα Ανδρέου, ο Ερντογάν τόνισε τα εξής:

"Σήμερα, ορισμένες χώρες με τις οποίες είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης ή τον ΟΗΕ έχουν μετατραπεί σε καταφύγια ληστών που φυγόδικων της τουρκικής δικαιοσύνης.

Χάρη στις επιχειρήσεις μας στο Αιγαίο, ο αριθμός των μεταναστών που διασώθηκαν από το χείλος του θανάτου φτάνει μέχρι τους 20.000 μόνο πέρυσι. Από την άλλη πλευρά, οι χώρες που αφήνουν τους πρόσφυγες να πεθάνουν στη θάλασσα, στο Αιγαίο, τους σκοτώνουν ακόμη και σκόπιμα βυθίζοντας τα σκάφοι τους, τους ξυλοκοπούν, τους ληστεύουν, τους εξευτελίζουν και τους αναγκάζουν να βγουν από τα σύνορά τους, δυστυχώς, είναι σε μεγάλη εκτίμηση. Παρ' όλες τις εικόνες, τους μάρτυρες, τις ειδήσεις και τις καταγγελίες, δυστυχώς δεν γίνεται κανένα βήμα προς αυτούς που ασκούν αυτή την καταπίεση".

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: Ληστές έδεσαν οικογένεια και “άδειασαν” το σπίτι

Ιώσεις - Τζανάκης: Δύσκολες οι επόμενες 3 εβδομάδες, με 500000 κρούσματα (βίντεο)

Ανδρουλάκης: Πρωθυπουργός και κυβέρνηση κακοποιούν βάναυσα τους θεσμούς στον βωμό της συγκάλυψης