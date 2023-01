Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: ο Ερντογάν ψάχνει “παράθυρο” στο Σύνταγμα

Το δίλημμα με τις ημερομηνίες που είναι στο τραπέζι, την απαγόρευση και τον εκλογικό νόμο που δεν συμφέρει τον Πρόεδρο της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν αναζητεί φόρμουλα για να είναι ξανά υποψήφιος για Τρίτη φορά παρά την ρητή απαγόρευση από το Σύνταγμα.

Η ημερομηνία των εκλογών αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει στην Τουρκία. Ο Αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος βλέπει τις εκλογές μετά το μουσουλμανικό Μπαϊράμι που είναι στις 21 Απριλίου.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο αρχηγός του Κόμματος Μεγάλης Ενότητας Μουσταφά Ντεστιτζί , δήλωσε ότι οι εκλογές φαίνεται ότι θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου αλλά μπορεί να είναι και στις 7 Μάϊου ή και στις 21 Μάϊου.

Ωστόσο, νομικοί της αντιπολίτευσης άρχισαν ήδη να αμφισβητούν το δικαίωμα του Ταγίπ Ερντογάν να διεκδικήσει τις εκλογές για τρίτη θητεία. Το Σύνταγμα επιτρέπει, σύμφωνα με τους ίδιους, τρίτη θητεία του Ταγίπ Ερντογάν μόνο με απόφαση για πρόωρες εκλογές από την Βουλή, με τη ψήφο 360 βουλευτών.

Δηλαδή, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, χρειάζεται απαραίτητα η ψήφος της αντιπολίτευσης. Για να δεχτεί η αντιπολίτευση θέτει όρο να διεξαχθούν πριν τις 6 Απριλίου, για να ισχύσει ο παλιός εκλογικός νόμος, ο οποίος δεν συμφέρει στον Ταγίπ Ερντογάν.

Με άλλα λόγια, το πραγματικό δίλημμα του Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι η ημερομηνία των εκλογών, αλλά η φόρμουλα που θα του επιτρέψει να είναι υποψήφιος τις ημερομηνίες που ο ίδιος θέλει.

