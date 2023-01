Κόσμος

Ερντογάν: πολιτικό “παιχνίδι” με εκλογές και Αγιά Σοφιά

Τι είπε για την αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και τι δήλωσε για την Αγία Σοφία. Πόσοι επισκέφθηκαν το μνημείο το 2022. Αναφορά για προσπάθεια τρομοκρατών να διαφύγουν στην Ελλάδα.

Σε νέες δηλώσεις που προκαλούν αίσθηση προχώρησε την Πέμπτη ο Ταγίπ Ερντογάν, αναφορικά με τις εκλογές στην Τουρκία, αλλά και με την Αγία Σοφία.

Για τις εκλογές στην Τουρκία, ο κ. Ερντογάν δήλωσε «Γνωρίζετε καλύτερα πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε τις εκλογές λίγο νωρίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις εποχικές συνθήκες».

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, δίκοπο μαχαίρι για τον Ταγίπ Ερντογάν είναι η ημερομηνία των εκλογών στην Τουρκία. Παρότι που ούτε και σήμερα έδωσε ημερομηνία εκλογών, πηγές της Σαμπάχ αναφέρουν ότι θέλει οι εκλογές να γίνουν στις 30 Απριλίου ή στις 7 Μαΐου ή στις 14 Μαΐου.

Ωστόσο αν πάρει την απόφαση αυτή μόνος του, διαλύοντας την Βουλή και προκηρύσσοντας εκλογές σε 60 μέρες, τότε με βάση το Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Υποψήφιος δεν μπορεί να είναι ούτε αν γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους, δηλαδή κανονικά στις 18 Ιουνίου.

Η μόνη περίπτωση για να μπορεί να είναι υποψήφιος με βάση το Σύνταγμα είναι να αποφασίσει η Βουλή πρόωρες εκλογές, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζονται ψήφοι και της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση για να δεχτεί κάτι τέτοιο ήδη δήλωσε ότι θέλει οι εκλογές να γίνουν πριν τις 30 Απριλίου. Αυτό όμως δεν το θέλει ο Ταγίπ Ερντογάν γιατί τότε θα ισχύσει ο παλιός εκλογικός νόμος που ευνοεί την αντιπολίτευση.

Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που ο Ταγίπ Ερντογάν δυσκολεύεται να αποφασίσει. Έτσι ή θα δεχτεί να γίνουν οι εκλογές πριν τις 30 Απριλίου ικανοποιώντας την αντιπολίτευση ή δεν θα είναι υποψήφιος. Εκτός και αν βρει άλλο παραθυράκι μέσω του Συντάγματος, το οποίο προς ώρας δεν το βλέπει κανείς.

Για της τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «Είχα μια τηλεφωνική με τον Πούτιν σήμερα το πρωί. Συζητήσαμε λεπτομερώς τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Επίσης, μιλήσαμε για το τι μπορούμε να κάνουμε στην περιοχή. Αξιολογήσαμε τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας και τις εξελίξεις στη Συρία».

Σχετικώς με την Συρία ανάφερε πως «Οι υφυπουργοί μας συναντήθηκαν στην τριμερή σύνοδο κορυφής. Στη συνέχεια θα γίνει συνάντηση μεταξύ των υπουργών. Αργότερα θα συναντηθούμε ως ηγέτες ανάλογα με τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ηρεμία και ειρήνη στην περιοχή».

Επιτιθέμενος στην Μεράλ Ακσενέρ, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε «Άλλος βγήκε και είπε “Ο Ερντογάν δεν μπορεί να ανοίξει την Αγία Σοφία”. Εεε, την ανοίξαμε… Μάλιστα, η κυρία Μεράλ μας ξέρει καλά, δεν καταλαβαίνω πώς το είπε αυτό. Κυρία Μεράλ, η Αγία Σοφία είναι πλέον τζαμί, όχι μουσείο. Το καθήκον μας δεν είναι το ψέμα, αλλά η εκτέλεση, η ειλικρίνεια».

13 εκατομμύρια επισκέπτες στην Αγία Σοφία το 2022

Σύμφωνα με ανάρτηση του Νομάρχη της Κωνσταντινούπολης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «13.635.229 άτομα επισκέφθηκαν το Τέμενος της Αγίας Σοφίας κατά το 2022, με υψηλότερο δείκτη τον Ιούλιο κατά τον οποίο η προσέλευση έφτασε στα 1.894.508 άτομα».

Η Αγιά Σοφιά λειτούργησε ως μουσείο για 86 χρόνια και αποδόθηκε εκ νέου για θρησκευτική λατρεία στις 22 Ιουλίου 2020.

Τουρκικό ΥΕΘΑ: Σύλληψη τρομοκρατών που προσπαθούσαν να περάσουν στην Ελλάδα

Εν τω μεταξύ, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν δύο άτομα, που προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, από έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ένας ήταν μέλος της Οργάνωσης FETO (γκιουλενιστής) και ο άλλος μέλος της ακροαριστερής οργάνωσης DHKPC.

