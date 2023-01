Κόσμος

Φυσικό αέριο: Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Ερντογάν

Τι συζήτησαν οι δύο πρόεδροι για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνεργασία των δύο χωρών στο φυσικό αέριο.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με επίκεντρο τη συνεργασία των δύο χωρών στο φυσικό αέριο, όπως ανακοίνωσε η Άγκυρα.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε στη διάρκεια της επικοινωνίας ότι η Τουρκία ενισχύει τις υποδομές για τη δημιουργία κόμβου φυσικού αερίου στη χώρα. Πρόσθεσε επίσης ότι στο άμεσο μέλλον σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του οδικού χάρτη του έργου, με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την υλοποίησή του», αναφέρεται σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Ο Ερντογάν συζήτησε επίσης με τον Πούτιν για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, τις διμερείς σχέσεις και τις εξελίξεις στη Συρία.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης. «Ο Πρόεδρος Ερντογάν, σε σχέση με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υπενθύμισε τα θετικά αποτελέσματα που έδωσαν οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία του διαδρόμου για την μεταφορά των σιτηρών, η ανταλλαγή αιχμαλώτων, η ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίγιε. Εξέφρασε την υποστήριξή του στις εκκλήσεις για ειρήνη και διαπραγματεύσεις, την κατάπαυση του πυρός και τη δίκαιη διευθέτηση της σύγκρουσης», αναφέρει η Τουρκική προεδρία.

