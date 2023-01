Οικονομία

Απάτες 30 εκατ. ευρώ εντόπισε η Επιτροπή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν προσποριστεί περίπου 30 εκατ. ευρώ από τον χώρο των τεχνολογικών υλικών.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Αρχής, πρώην επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, πόρισμα το οποίο συντάχθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των υπηρεσιών της Αρχής και την εποπτεία του κ. Βουρλιώτη, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πόρισμα διαπιστώθηκαν τα αδικήματα:

1) Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, 2) Απάτες κατ΄ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος και 3) Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η παράνομη δραστηριότητα, κατά το πόρισμα, σχετίζεται με σειρά παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να εισπράττουν παράνομα και να μην πληρώνουν ΦΠΑ, καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις προς το ελληνικό Δημόσιο.

Ήδη 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες κατηγορούνται με βάση το πόρισμα της Αρχής. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής, οι εμπλεκόμενοι μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, με τις οικονομικές απάτες που οργάνωσαν, προσπορίστηκαν περίπου 30 εκατ. ευρώ.

