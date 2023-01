Παράξενα

Κακοποίηση ζώου - Πάτρα: Έσερνε σκυλί με το αυτοκίνητό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλεί η νέα κτηνωδία. Οδηγός τραβούσε σκύλο από αυτοκίνητο με αλυσίδα.

Σοκ προκαλεί το νέο περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Πάτρα.

Ειδικότερα, ένας 64χρονος οδηγός ΙΧ, αλβανικής υπηκοότητας, που εκινείτο στην περιοχή του Ρίου τραβούσε σκύλο με αλυσίδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το tempo24.news κρατούσε ο ίδιος την αλυσίδα από το παράθυρο του οχήματος, τραβώντας το σκύλο με αποτέλεσμα το τετράποδο να τραυματιστεί στα πόδια.

Περαστικοί ειδοποίησαν την Αστυνομία και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση. Άνδρες της Αστυνομίας κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Το σκυλάκι παρελήφθη από εθελόντρια προκειμένου να εξεταστεί από κτηνίατρο και να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Γιατί προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η Τουρκία επικήρυξε τον Ενές Καντέρ για 500000 δολάρια

Κάνιε Γουέστ: “Φούντωσαν” οι φήμες ότι παντρεύτηκε