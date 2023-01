Αθλητικά

Παναθηναϊκός: κέρδισε τη Μακάμπι στην εκπνοή

Τέλος στις διαδοχικές ήττες έβαλε το τριφύλλι μετά από τη μεγάλη νίκη κόντρα στη Μακάμπι.

Το τρίποντο του Ντέρικ Γουίλιαμς στα 7.8΄΄ για τη λήξη, «λύτρωσε» τον Παναθηναϊκό, δίνοντας τέλος στο αρνητικό σερί των έξι διαδοχικών ηττών. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 88-86 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ, για την 19η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 7-12. Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί υποχώρησαν στο 10-9, χάνοντας έδαφος στην προσπάθεια που κάνουν για την εξασφάλιση μίας θέσης στην οκτάδα.

Σε μία βραδιά που ο Παναθηναϊκός τα... είχε με την αμυντική του αστάθεια, οι «πράσινοι» βασίστηκαν στο επιθετικό ξέσπασμα του Ντουέιν Μπέικον στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, όταν σημείωσε τους 10 από τους 19 συνολικά πόντους του, αλλά και στο «κρύο αίμα» του Ντέρικ Γουίλιαμς (17π.) στα 7.8΄΄, «σφραγίζοντας» από τα 6.75 τη νίκη με 88-86, καθώς στην εκπνοή ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν αστόχησε στο σουτ που θα οδηγούσε το ματς στην παράταση.

Πρώτος σκόρερ του «τριφυλλιού» ο Πάρις Λι με 21 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο Γιώργος Παπαγιάννης. Από τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Μπόνζι Κόλσον με 29 πόντους (career high) και 14 ριμπάουντ, ενώ ο «μοιραίος» όπως εξελίχθηκε Γουέιντ Μπάλνγουϊν σταμάτησε στους 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 45-37, 65-58, 88-86

Με την άμυνα σε... λειτουργία πτήσης, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εξαργυρώσει τη διάρκεια που είχε στην επίθεσή του στο πρώτο ημίχρονο, αδυνατώντας να οικοδομήσει μία διαφορά ασφαλείας.

Με συνολικά 5/9 δίποντα και 4/7 τρίποντα στην πρώτη περίοδο, οι «πράσινοι» πήραν γρήγορα προβάδισμα, ενώ στο 7΄ και μετά από τρίποντο του Παπαγιάννη ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 16-11. Ο Λι από τη ίδια θέση έγραψε το 21-13 στο 8΄, αλλά το «τριφύλλι» προδόθηκε από την άμυνα, με την Μακάμπι να πλησιάζει στο 21-17 στα 22΄ για τη λήξη του δεκαλέπτου, αλλά να βλέπει τον Μπέικον στην εκπνοή να ευστοχεί από τα 6.75, διαμορφώνοντας το 24-17 στο 10΄.

Η κακή «πράσινη» άμυνα βοήθησε και πάλι τους Ισραηλινούς, οι οποίοι απάντησαν με επιμέρους σκορ 2-9 και στο 14΄ ισοφάρισαν σε 26-26. Η Μακάμπι συνέχισε την πίεση και στο 16΄ προηγήθηκε με 30-31, πριν βρουν ρυθμό στην επίθεση οι Λι και Γουίλιαμς, οι οποίοι κερδίζοντας τις προσωπικές μονομαχίες έβαλαν τον Παναθηναϊκό και πάλι μπροστά στο σκορ, κρατώντας το προβάδισμα μέχρι το 45-37 του ημιχρόνου.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι, εξαργυρώνοντας τις επιθετικές εμπνεύσεις του Λι και στο 22΄ βρέθηκαν στο +8 (48-40), πριν η Μακάμπι βρει τα αμυντικά κενά του Παναθηναϊκού και μειώσει και πάλι στο -1 (52-512 στο 26΄). Ωστόσο, η αστοχία της από την περιφέρεια επέτρεψε στους «πράσινους» να κλείσουν την περίοδο στο +7 (65-58).

Στον επίλογο του αγώνα και ενώ η Μακάμπι είχε πετύχει νέα ανατροπή (71-72 στο 35΄), ήταν η στιγμή του Μπέικον, με τον Αμερικανό να σημειώνει 10 σερί προσωπικούς πόντους για το +9 (83-74 στο 37΄). Το νέο «βραχυκύκλωμα» όπως του Παναθηναϊκού έδωσε την ευκαιρία στον Κόλσον να πρωταγωνιστήσει στο σερί 0-11 της Μακάμπι, με το οποίο προσπέρασε με 83-84 στο 39΄. Εκεί μίλησε η εμπειρία του Γουίλιαμς, ο οποίος στα 7.8΄΄ ευστόχησε στο κρισιμότερο τρίποντο του αγώνα, γράφοντας το τελικό 88-84, καθώς ο Μπάλντγουϊν βρήκε σίδερο στην εκπνοή στο σουτ της ισοφάρισης...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ - Μπελόσεβιτς - Γιαβόρ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Γουόλτες 9 (1), Λι 21 (3), Παπαγιάννης 16 (1), Γουίλιαμς 17 (3), Καλαϊτζάκης Γ. 2, Μπέικον 19 (4), Πονίτκα, Γκριγκόνις, Μαντζούκας, Γκουντάιτις 4.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντεντ Κάτας): Άνταμς, Μπράουν 11 (1), Μπάλντγουιν 21, Μάρτι 8 (2), Σόρκιν 6, Ντιμπαρτολομέο, Κοέν 3 (1), Χόλινς, Νίμπο 8, Κόλσον 29 (5).

