Τροχαίο στη Συγγρού: Νεκρός ο οδηγός

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Συγγρού. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Κατέληξε ο οδηγός, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου, προσέκρουσε με το Ι.Χ. όχημα του σε κιγκλίδωμα του δρόμου επί της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Λ. Αμφιθέας. Ο οδηγός, μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Την έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, έχει αναλάβει η τροχαία Καλλιθέας.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Ο οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου έχασε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τον έλεγχο του οχήματος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Τροχαίας καθώς και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν τον οδηγό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός, που ήταν και ο μόνος επιβαίνων στο όχημα, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού, απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία τροχαίου και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, επί της Λεωφόρου Συγγρού στο δήμο Καλλιθέας Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 14, 2023

