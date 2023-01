Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - Σταμπολίδης: Παγκόσμιο και όχι εθνικό το αίτημα επιστροφής τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η επιστροφή των Γλυπτών δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης και ανταλλαγής», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης.





Παγκόσμιο και όχι εθνικό χαρακτηρίζει το αίτημα επιστροφής και επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα ο γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Νίκος Σταμπολίδης. Σε συνέντευξή του στον Αlpha Radio, τόνισε ότι είναι «ηθικό, νόμιμο, δίκαιο και διακυβερνητικό να επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης και να επανενωθούν».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Βρετανίδας υπουργού Πολιτισμού ότι δεν τίθεται ζήτημα επιστροφής των Γλυπτών, ο κ. Σταμπολίδης τόνισε ότι όσοι Βρετανοί υπουργοί Πολιτισμού δήλωσαν κάτι τέτοιο σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έπαψαν να είναι υπουργοί.Σημείωσε παράλληλα ότι το 78% του βρετανικού λαού επιθυμεί την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα και τόνισε ότι τα Μάρμαρα του Παρθενώνα δεν έχουν καμία σχέση με τις υπόλοιπες επιστροφές αρχαιοτήτων από μουσεία σε άλλα κράτη.

Όπως είπε, «τα αρχιτεκτονικά Γλυπτά του Παρθενώνα είναι μία μοναδική περίπτωση για όλες τις επιστροφές μνημείων, γιατί ο Παρθενώνας στέκει επί 2,500 χρόνια στην Ακρόπολη».Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ομόφωνη απόφαση της UNESCO για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα το 2021, κάνοντας λόγο για «παγκόσμια αντιστροφή του κλίματος» και για το ότι είναι «ηθικό, νόμιμο, δίκαιο και διακυβερνητικό να επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης και να επανενωθούν» όπως είπαν οι χώρες της UNESCO τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Όπως σημείωσε, «δεν είναι επιχείρημα αυτό που λένε ότι αν επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα τα “παγκόσμια μουσεία” θα αδειάσουν». «Είναι γνωστές οι κόκκινες γραμμές, αλλά δείτε το παράδειγμα της Ιταλίας και όχι το τι λέει το Bloomberg και τα προπαγανδιστικά των Άγγλων».Όπως τόνισε, η Ιταλία επέστρεψε χωρίς κανέναν όρο το θραύσμα Fagan με χαρακτηριστικό ότι πλέον η κυριότητα του ανήκει εξ’ ΄ολοκλήρου στο ελληνικό κράτος. Το ίδιο έγινε και με τα θραύσματα που είχε στην κατοχή του το Βατικανό και αναμένονται να ενωθούν με τα υπόλοιπα γλυπτά του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης την Άνοιξη.

«Αφήστε τις ανταλλαγές με τους Άγγλους, και τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Όταν θέλεις να ζυμώσεις, δεν κοσκινίζεις για μήνες», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.Σε ερώτηση αν έχει συνομιλήσει προσωπικά με τον Πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου κ. Όσμπορν (ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου είναι ο κ. Φίσερ) θέλησε να σχολιάσει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως γράφονται και μεταφέρονται σε δημοσιεύματα του ξένου και ελληνικού τύπου, ενώ αναφέρθηκε και στο πώς διορίζονται οι «διαχειριστές» του Βρετανικού Μουσείου αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο κόσμος δεν πληροφορείται σωστά γιατί γίνονται γνωστές κάποιες πληροφορίες που γίνονται προπαγάνδα στη συνέχεια.

Τέλος, για το πότε θα μπορεί να επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα και αν είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή τους, είπε ότι «στρατηγική η οποία ανακοινώνεται, δεν είναι στρατηγική».





πηγή: kathimerini.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γρίπη: “Καμπανάκι” από την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Με πυρετώδη ρυθμό οι προετοιμασίες για την τελετή

Απάτη “μαμούθ” με θύματα επιχειρηματίες και εφοπλιστές