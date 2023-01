Life

Κέιτ Μπλάνσετ: Η απάντηση στην κριτική για την ταινία “Tar”

Η 53χρονη ηθοποιός κέρδισε βραβείο Χρυσής Σφαίρας για την ερμηνεία της ως διευθύντρια ορχήστρας στην ταινία που πολλοί χαρακτήρισαν «αντιγυναικεία».

Η Κέιτ Μπλάνσετ υπερασπίστηκε την ταινία «Tar», στην οποία πρωταγωνιστεί από τις επικρίσεις ότι είναι «αντιγυναικεία».

Η 53χρονη ηθοποιός κέρδισε βραβείο Χρυσής Σφαίρας για την ερμηνεία της ως διευθύντρια ορχήστρας, Λίντια Ταρ στην ταινία, η οποία θεωρείται ότι έχει μεγάλες πιθανότητες για Όσκαρ.

Η ταινία ακολουθεί τη φανταστική ηρωίδα που υποδύεται η Μπλάνσετ στο απόγειο μιας επιτυχημένης μουσικής καριέρας, προτού κατηγορηθεί για τη συμπεριφορά της και έρθει στην επιφάνεια το σκοτεινό παρελθόν της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στους Sunday Times, η κορυφαία γυναίκα μαέστρος, Μάριν Άλσοπ για την οποία γίνεται αναφορά στην ταινία, δήλωσε ότι «πρωταγωνίστρια είναι μία γυναίκα, αλλά με χαρακτηριστικά ανδρών».

