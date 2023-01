Κόσμος

Κονγκό: Νεκροί από βομβιστική επίθεση σε προτεσταντική εκκλησία

Ένας εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε ότι η επίθεση στην λειτουργία πιθανότατα εξαπολύθηκε από αντάρτες της ADF.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν σε μια βομβιστική επίθεση που φέρεται να διέπραξαν ισλαμιστές μαχητές κατά τη διάρκεια μιας κυριακάτικης λειτουργίας σε μια προτεσταντική εκκλησία στην πόλη Κασίντι στο Βόρειο Κίβου στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, στα σύνορα με την Ουγκάντα, ανακοίνωσε ο στρατός.

Ένας εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε ότι η επίθεση στην λειτουργία πιθανότατα εξαπολύθηκε από αντάρτες της ADF («Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις»), μια οργάνωση που ιδρύθηκε στην Ουγκάντα, όμως δρα κυρίως στη ΛΔ Κονγκό εδώ και 25 χρόνια και έχει ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

«Παρά τα μέτρα ασφαλείας που βρίσκονταν σε ισχύ, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι είναι οι ADF βρίσκονται πίσω από αυτή την βομβιστική επίθεση», δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters ο Άντονι Μουαλουσάι.

Η κυβέρνηση καταδίκασε επίσης, σε tweet του υπουργείου Επικοινωνίας, «τη βομβιστική επίθεση που διαπράχθηκε προφανώς από τρομοκράτες του ADF».

Οι ADF δεν έχουν αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση.

«Μόλις επέστρεψα από το σημείο, όπου είδα τα πτώματα παιδιών στο έδαφος», είπε στο Reuters ο κάτοικος της πόλης, ο Αλέν Κίτσα.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι ADF στοχεύουν το Κασίντι από τότε που η οργάνωση ενέτεινε τις επιθέσεις στην περιοχή το 2014, δήλωσε στο Reuters ο τοπικός αξιωματούχος Τσαρλς Ομεόνγκα, ο οποίος σημείωσε ότι ο εκτιμώμενος αριθμός των νεκρών είναι τουλάχιστον 10.

