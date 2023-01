Κόσμος

Ουκρανία: H Γερμανία στέλνει άρματα Leopard

Τι αναφέρει ο επικεφαλής της Rheinmetall, σε ό,τι αφορά τα πυρομαχικά που πρέπει να στείλει η Γερμανία στην Ουκρανία για το αντιαεροπορικό άρμα Gepard.

(εικόνα αρχείου)

Το νωρίτερο στις αρχές του 2024 θα ήταν εφικτό να παραδοθούν άρματα Leopard στην Ουκρανία, ξεκαθαρίζει ο επικεφαλής της κατασκευάστριας εταιρείας Rheinmetall, Άρμιν Πάπεργκερ.

Τονίζει ωστόσο ότι το κόστος της επισκευής είναι τέτοιο που θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική παραγγελία από τη γερμανική κυβέρνηση.

«Τα οχήματα δεν βάφονται απλώς εκ νέου, αλλά πρέπει και να μετατραπούν για χρήση σε μάχη. Αποσυναρμολογούνται πλήρως και στη συνέχεια ξαναχτίζονται. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ληφθεί αύριο η απόφαση να στείλουμε άρματα μάχης Leopard στο Κίεβο, η παράδοση θα γίνει το συντομότερο στις αρχές του επόμενου έτους», δηλώνει ο κ. Πάπεργκερ στην Bild am Sonntag, αναφερόμενος στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από το ενδεχόμενο παράδοσης των συγκεκριμένων αρμάτων στην Ουκρανία.

«Και βέβαια δεν μπορούμε να τα επισκευάσουμε χωρίς παραγγελία, καθώς το κόστος ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και η Rheinmetall δεν μπορεί να τη χρηματοδοτήσει εκ των προτέρων», συνεχίζει ο επικεφαλής της εταιρείας εξοπλιστικών συστημάτων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι το Leopard είναι εξαιρετικά σημαντικό για επιθετικές επιχειρήσεις και για την ανάκτηση εδαφών. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία του διαθέτει 22 Leopard 2 και 88 Leopard 1.

Σε ό,τι αφορά τα πυρομαχικά που πρέπει να στείλει η Γερμανία στην Ουκρανία για το αντιαεροπορικό άρμα Gepard, ο επικεφαλής της Rheinmetall εκτιμά ότι η παραγωγή της πρώτης παρτίδας θα έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο/Ιούλιο και ότι μέχρι τα μέσα του 2024 θα έχουν παραδοθεί 300.000 φυσίγγια. Ο κ. Πάπεργκερ αναφέρεται ακόμη στην επικείμενη παράδοση οχημάτων Marder στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της κυκλικής ανταλλαγής, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα.

Όπως λέει, η Rheinmetall μέχρι πρότινος διέθετε 140 Marder, εκ των οποίων τα 40 προορίζονται για την Ελλάδα, με αντάλλαγμα την παράδοση σοβιετικής κατασκευής τεθωρακισμένων στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η πρώτη δόση έχει επισκευαστεί και έχει σε μεγάλο βαθμό παραδοθεί στην Αθήνα, ενώ τα επόμενα 20 βρίσκονται στα τελικά στάδια μηχανολογικής επεξεργασίας. Για την επισκευή καθενός από τα Marder που προορίζονται για την Ελλάδα απαιτούνται έξι μήνες, διευκρίνισε ο κ. Πάπεργκερ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς θα υλοποιηθεί η δέσμευση του Βερολίνου για την παράδοση 40 Marder στην Ουκρανία, ο διευθυντής της Rheinmetall προτείνει να δοθούν τα τεθωρακισμένα από τα αποθέματα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και τα κενά να καλύπτονται κατόπιν σταδιακά από την εταιρεία.

