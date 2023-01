Οικονομία

Eurogroup – ενεργειακή κρίση: Επί τάπητος τα μέτρα στήριξης

Την χώρα μας θα εκπροσωπήσει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin, ο ΥΠ.ΟΙΚ, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στις Βρυξέλλες θα βρίσκεται από σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin.

Σήμερα, ο κ. Σταϊκούρας θα λάβει μέρος στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, στην οποία θα συζητηθούν η οικονομική κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωζώνης, επί τη βάσει της σχετικής ενδιάμεσης έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σύμφωνα με το άρθρο IV του καταστατικού του.

Επίσης, οι υπουργοί θα συνεχίσουν την άσκηση συντονισμού της δημοσιονομικής πολιτικής εστιάζοντας στα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί Οικονομικών της Γαλλίας και της Ολλανδίας θα κληθούν να παρουσιάσουν την εθνική εμπειρία τους, ώστε να αναλυθούν στη συνέχεια οι προκλήσεις στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων με στόχο τον περιορισμό του αντίκτυπου που έχει το αυξημένο ενεργειακό κόστος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σύμφωνα με το imerisia.gr.

Τα μέλη του Eurogroup θα ανταλλάξουν απόψεις και σχετικά με τις πτυχές της αναθεώρησης του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης οι οποίες αφορούν στην ευρωζώνη, όπως είναι τα προσχέδια προϋπολογισμών, η μακροοικονομική σταθεροποίηση, η διαδικασία μεταπρογραμματικής εποπτείας και η εφαρμογή της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών σε κράτη- μέλη της ευρωζώνης.

Επιπλέον, η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει συζήτηση σχετικά με το προσχέδιο συστάσεων για την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης για το 2023, ενόψει της έγκρισής τους στο Ecofin, καθώς και εξέταση της προόδου του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ, ενημέρωση για τη μετάβαση της Κροατίας στο ευρώ και για τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης της Λετονίας, αλλά και για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με την κύρωση της συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

Την Τρίτη, ο υπουργός Οικονομικών θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη συνεδρίαση του Ecofin, στην οποία θα συζητηθεί ο οικονομικός και δημοσιονομικός αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ακόμα, το Συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκδώσει τροποποιητική εκτελεστική απόφαση όσον αφορά στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Λουξεμβούργου, με στόχο να ληφθεί υπόψη η επικαιροποιημένη μειωμένη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά (82,7 εκατ. ευρώ, αντί 93,3 εκατ. ευρώ), και θα εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης για το 2023 και σχετικά με την έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2023. Τέλος, αναμένεται να εγκριθεί η σύσταση του 2023 αναφορικά με την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης. Η σύσταση θα υποβληθεί, εν συνεχεία, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς έγκριση κατά τη σύνοδό του η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο.

