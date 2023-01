Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: συνεδρίαση για τη θητεία του Κωνσταντίνου Φλώρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ αναμένεται να ανανεωθεί η θητεία του Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου.

Στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την κρίση Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΚΥΣΕΑ αναμένεται να αποφασίσει την ανανέωση της θητείας του Κωνσταντίνου Φλώρου για ακόμη έναν χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, να τελούσε υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ όχι για θέματα εθνικής ασφάλειας αλλά για «υπόθεση “μαύρου χρήματος”» σχετική με την αγορά κατοικίας, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας μιλά για μια «προδήλως υποκινούμενη» και «πρωτοφανή στην ελληνική πολιτική ιστορία επίθεση λάσπης» που «εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα».

Ειδήσεις σήμερα:

Νεπάλ - πτώση αεροσκάφους: βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του Βρανδεμβούργου

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Πλήθος κόσμου και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας (εικόνες)