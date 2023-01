Κοινωνία

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: λαϊκό προσκύνημα με σημαίες, φωτογραφίες και...τσαρούχια (εικόνες)

Εικόνες που προκαλούν εντύπωση, στην ουρά για το λαϊκό προσκύνημα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς, φίλοι αλλά και πολίτες, στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, που έφυγε απο τη ζωή.

Από τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας (16.01.2023), η σορός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο Παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, με χιλιάδες κόσμου να συρρέει για να αποτίσει φόρο τιμής.

Στην ουρά που σχηματίστηκε για το ύστατο χαίρε στον αποβιώσα τέως βασιλιά, δεν έλειψαν σημαίες με την κορώνα... λουλούδια, φωτογραφίες με τον Κωνσταντίνο νέο όμως τα βλέμματα κέρδισε ένας ηλικιωμένος κύριος, που εμφανίστηκε με... τσαρούχια.

Ο ηλικιωμένος, με δάκρυα στα μάτια και φανερή την συγκίνησή του στάθηκε στην ουρά για να πει το τελευταίο αντίο στον τελευταίο βασιλιά της Ελλάδας.

Δεν έλειψαν και συνθήματα από το πλήθος για τον τέως βασιλιά, αλλά και φέιγ βολάν τα οποία έγραφαν «Αθάνατος-Βασιλεύς Κωνσταντίνος».

Η σορός θα παραμείνει σε λαϊκό προσκύνημα, μέχρι τις 11 το μεσημέρι καθως στις 12 θα τελεστεί και η Εξόδιος Ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, ενώ θα συμμετάσχουν και οι συνοδικοί αρχιερείς-μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, πρόσβαση στον Μητροπολιτικό Ναό θα έχουν αυστηρά οι προσκεκλημένοι της. Στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρό της, Παναγιώτη Πικραμμένο, και την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Τα μέτρα της αστυνομίας θα είναι δρακόντεια τόσο γύρω από την Μητρόπολη αλλά και την Πλατεία Μητροπόλεως όσο και στην πλατεία Συντάγματος εκεί όπου θα διαμείνουν οι προσκεκλημένοι που θα έρθουν από το εξωτερικό.

Όταν ολοκληρωθεί η τελετή θα ξεκινήσει η πομπή που θα μεταφέρει τη σορό στο Τατόι εκεί όπου θα ταφεί ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Θα ακολουθηθεί η διαδρομή από τη Λεωφόρο Υμηττού θα μπούνε στην Αττική οδό θα βγει στην έξοδο Αθηνών-Λαμίας και από κει θα εισέλθει από τη Βαρυμπόμπη με κατεύθυνση προς Τατόι.

