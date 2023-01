Κοινωνία

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

Σε τριήμερη επιφυλακή θα είναι όλη η Αστυνομία για την κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου. Αναλυτικά όσα θα ισχύσουν.

Διευρυμένη σύσκεψη, υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, πραγματοποιήθηκε σήμερα (14/1)) το μεσημέρι στην αίθουσα «Π. Μπακογιάννης» του υπουργείου, αναφορικά με τα μέτρα που θα ληφθούν λόγω της κηδείας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας και αξιωματικοί από τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, λόγω της σημασία του γεγονότος καθώς και το διεθνές ενδιαφέρον και τον αντίκτυπο για την εικόνα της χώρας, δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες και κατευθύνσεις, ενώ οριστικοποιήθηκε ο αριθμός των αστυνομικών δυνάμεων και μέσων που θα αναπτυχθούν, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του τελετουργικού.

Πιο αναλυτικά, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι αστυνομικές δυνάμεις θα έχουν παρουσία σε καίρια σημεία, με επίκεντρο τους χώρους όπου θα λάβει χώρα η τελετή στη Μητρόπολη Αθηνών και στο Τατόι, καθώς επίσης κατά τη διαδρομή της πομπής και στους χώρους διαμονής των επίσημων προσώπων, ενώ θα αναπτυχθεί συνεργασία με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής και του υπουργείου Πολιτισμού.

Ο κ. Θεοδωρικάκος με παρέμβασή του στη σύσκεψη ζήτησε να υπάρξει καθ' όλα άψογη εικόνα των αστυνομικών και να ανταποκριθούν στη σημασία του γεγονότος. Επιπρόσθετα έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαφύλαξη της τάξης και της ασφάλειας σε όλα στάδια της τελετής και ζήτησε να υπάρξει συνολική επιφυλακή των αστυνομικών δυνάμεων το επόμενο τριήμερο.

Η ανάπτυξη και διαχείριση των αστυνομικών δυνάμεων θα πραγματοποιηθεί από τις κατά περίπτωση καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η εποπτεία των μέτρων ανατέθηκε στον υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

