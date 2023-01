Οικονομία

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Το κόστος των δωματίων που μένουν οι “γαλαζοαίματοι”

Πόσο κοστίζουν οι σουίτες που διαμένουν τα μέλη των βασιλικών οικογενειών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του "Πρωινό".

Στην Αθήνα βρίσκονται οι υψηλοί προσκεκλημένοι της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που οδηγήθηκε σήμερα στην τελευταία του κατοικία. Ενώ, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν ήρθε στην κηδεία ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, καθώς ο Κωνσταντίνος ήταν νονός του διαδόχου του αγγλικού θρόνου, ενώ ο Γουίλιαμ έχει βαφτίσει έναν εγγονό του, τον Κωνσταντίνο - Αλέξιο.

Στην Αθήνα έφτασαν την Κυριακή ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με τη βασίλισσα Λετίθια, ο βασιλιάς της Σουηδίας Κάρολος-Γουστάβος με τη βασίλισσα Σίλβια, η βασίλισσα της Δανίας Μαργκρέτε με τον γιο τος, πρίγκιπα-διάδοχο Φρίντριχ και την πριγκίπισσα Ματθίλδη (αδελφή της βασίλισσας της Δανίας και της Άννας-Μαρίας), αλλά και ο πρίγκιπας-διάδοχος της Νορβηγίας Χαακόν με την πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίν.

Για την κηδεία έφτασαν, επίσης, ο επίτιμος βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, ο μέγας δούκας του Λουξεμβούργου Χένρι, ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ της Ολλανδίας με τη βασίλισσα Μαξίμα και τη βασιλομήτορα της Ολλανδίας, η πριγκίπισσα Άννα της Μεγάλης Βρετανίας, αδελφή του Καρόλου, ως εκπρόσωπος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, καθώς και ο πρίγκιπας του Μονακό Αλβέρτος.

Επίσης, στην πρωτεύουσα βρίσκονται η Αικατερίνη και ο Αλέξανδρος της Σερβίας, η Μαρία Βλαδιμίροβνα της Ρωσίας (κόρη του Μέγα Δούκα Βλαδίμηρου Κυρίλλοβιτς της Ρωσίας και τιτουλάρια αυτοκράτειρα της Ρωσίας που ζει στην Ισπανία), ο πρώην πρίγκιπας της Ρουμανίας, Ράντου, αλλά και εκπρόσωποι της βασιλικής οικογένειας της Ιορδανίας.

Πού διαμένουν οι βασιλικές οικογένειες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο "Πρωινό " από τον Τάσο Τεργιάκη, η διαμονή τους γίνεται σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. ΄Άλλωστε χτες βράδυ η οικογένεια του Κωνσταντίνου παρέθεσε δείπνο προς τιμή των καλεσμένων που έφτασαν στην Αθήνα για την κηδεία.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος, για αυτούς που διαμένουν στη Μεγάλη Βρετάνια, το κόστος κυμαίνεται από 2.000 έως 25.000 ευρώ η βασιλική σουίτα. Στο Athens Plaza από 487 ευρώ έως 3.098 και στο Electra Palace από 277 έως 434 ευρώ.





