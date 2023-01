Κοινωνία

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Η σορός μεταφέρθηκε εντός της Μητρόπολης (βίντεο)

Για τις 12 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα το λαϊκό προσκύνημα στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο. Η σορός μεταφέρθηκε εντός της Μητρόπολης.

Πάνω στο φέρετρο τοποθετήθηκε το στεφάνι της συζύγου του, Άννας Μαρίας. Είναι φτιαγμένο από λουλούδια μιγκέ, ίδια με αυτά που είχε στην νυφική της ανθοδέσμη. Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε το αναμενόμενο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Η ουρά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξεκινούσε από την Μητρόπολη και έφτανε μέχρι την πλατεία Μοναστηρακίου και η αναμονή για να φτάσει κανείς στη σορό ξεπερνούσε τη μία ώρα. Το γεγονός της κηδείας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στην Μητρόπολη Αθηνών καλύπτουν πολλά ξένα δημοσιογραφικά δίκτυα.

Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η Εξόδιος Ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, ενώ θα συμμετάσχουν και οι συνοδικοί αρχιερείς-μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρό της, Παναγιώτη Πικραμμένο, και την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, οι οποίοι έφτασαν στη Μητρόπολη λίγο μετά τις 11.

Στην Μητρόπολη οι γιοί του Κωνσταντίνου

Λίγο πριν τις 11 το πρωί έφυγαν από το ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία" και κατευθύνθηκαν προς την Μητρόπολη οι γιοι του τέως βασιλιά, Παύλος, Φίλιππος και Νικόλαος οι οποίοι έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα ενώ με τη σειρά τους χαιρέτησαν τα πλήθη.

Μετά την ολοκλήρωση της κηδείας, στην οποία επικήδειο θα εκφωνήσει ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος, θα ξεκινήσει πομπή οχημάτων από τη Μητρόπολη προς το Τατόι, όμως άγνωστη παραμένει η διαδρομή που θα ακολουθηθεί.

