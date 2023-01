Life

Πέθανε η Τζίνα Λολομπριτζίτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου της Τζίνας Λολομπριτζίτα.

Θλίψη στον παγκόσμιο καλλιτεχνικό χώρο έφερε η είδηση θανάτου της Τζίνα Λολομπριτζίτα.

Η ιταλίδα ηθοποιός που είχε χαρακτηρίσει μια ολόκληρη εποχή, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Ήταν μεγάλη πρωταγωνίστρια του ιταλικού κινηματογράφου, γεννημένη στο Σουμπιάκο της Ρώμης στις 4 Ιουλίου 1927.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η ηθοποιός, γνωστή σε μια ολόκληρη γενιά ως «La Bersagliera», πήρε εξιτήριο από την κλινική μετά από μια πτώση στο σπίτι που της είχε προκαλέσει κάταγμα στο μηριαίο οστό για το οποίο είχε χειρουργηθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεπάλ - πτώση αεροσκάφους: βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του Βρανδεμβούργου

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Η άφιξη της Άννας Μαρίας και της Μαρί Σαντάλ (βίντεο)