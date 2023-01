Κοινωνία

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Στους ώμους των γιων και των εγγονών του η σορός του

Η ταφή του τέως βασιλιά γίνεται χωρίς τηλεοπτικά πλάνα κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας.

Στους ώμους των γιων του και των εγγονών του μεταφέρθηκε το φέρετρο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου τόσο στο εσωτερικό του ναού της Αναστάσεως, στο Τατόι για το τρισάγιο που έγινε στις 15:30, όσο και από το παρεκκλήσι στο σημείο που βρίσκονται οι βασιλικοί τάφοι.

Κόσμος συγκεντρωμένος στο σημείο έψαλλε τον εθνικό ύμνο και φώναζε "αθάνατος".

Μέσα στο ναό, η οικογένεια σκέπασε με τον οικογενειακό θηρεό το φέρετρο, τα παράσημα και το ολυμπιακό μετάλειο του τέως βασιλιά, ενώ τα μέλη της οικογένεας του τέως βασιλιά, γονάτισαν στη λήξη της τελετής. Λίγο νωρίτερα, το τελευταίο «αντίο» απηύθυναν η αδερφή του, Ειρήνη, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η σύζυγός του Λετίσια, ο επίτιμος βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος που έφτασε υποβασταζόμενος και οι κόρες του.

Η αυτοκινητοπομπή που συνόδευσε τη σορό του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στον τόπο της ταφής του, κοντά στους τάφους των προγόνων του, έφτασε στο Τατόι λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, μάλιστα, πλήθος πολιτών είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται στις δύο πλευρές του δρόμου που οδηγεί στην είσοδο του κτήματος του Τατοϊου.

