Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Το γεύμα της οικογένειας στους υψηλούς προσκεκλημένους (εικόνες)

Με καθυστέρηση ξεκίνησε το γεύμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Πρώτη έφτασε η οικογένεια του τέως βασιλιά. Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας.



Γεύμα στη μνήμη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου παραθέτει η οικογένειά του στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» μετά την κηδεία που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Τατόι.



Η οικογένειά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου έφτασε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» λίγο μετά τις 17.00 το απόγεμα.





Πρώτη έφτασε η αδερφή του, Βασίλισσα Σοφία και στην συνέχεια τα παιδιά αλλά και τα εγγόνια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Παράλληλα, έφταναν και οι περισσότεροι επίσημοι προσκεκλημένοι.



Το γεύμα στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» ξεκίνησε με καθυστέρηση. Ήταν προγραμματισμένο για τις 16.00 ωστόσο ξεκίνησε λίγο μετά τις 18.00 στο ball room του ξενοδοχείου όπου βρίσκονται 250 καλεσμένοι.



Σύμφωνα με πληροφορίες το μενού περιλαμβάνει θαλασσινά, όπως καραβίδες, γαρίδες, σφυρίδα, καλαμάρια.

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το ξενοδοχείο αλλά και μέσα σε αυτό είναι δρακόντεια. Πολλοί είναι αυτοί που συγκεντρώθηκαν έξω από το σημείο για να δουν τους εκλεκτούς καλεσμένους.

