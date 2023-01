Οικονομία

Ρεύμα: Σε ελεύθερη πτώση… οι τιμές

Η μεγάλη μείωση στις τιμές του φυσικού αερίου, αναμένεται να αποτυπωθούν και στις τιμές που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές ενέργειας για τον Φεβρουάριο.

Μειώνεται το βάρος των επιδοτήσεων για τον επόμενο μήνα, καθώς η σημαντική πτώση στις τιμές του φυσικού αερίου αναμένεται να αντικατοπτριστεί στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Στις 20 Ιανουαρίου οι προμηθευτές ενέργειας αναμένεται να ανακοινώσουν τις τιμές του ρεύματος για το Φεβρουάριο στις οποίες και αναμένονται μεγάλες μειώσεις στις ανταγωνιστικές χρεώσεις των λογαριασμών ρεύματος.

Οι ευνοϊκές συνθήκες στις ευρωπαϊκές αγορές του φυσικού αερίου με την αποκλιμάκωση του TTF στα επίπεδα των 63 και 65 ευρώ/MWh μειώνουν το κόστος του ρεύματος και αντίστοιχα τις προβλέψεις των προμηθευτών για τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος τον επόμενο μήνα.

Σημειώνεται ότι το φυσικό αέριο αποτελεί το 40% του ενεργειακού μίγματος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ρεύματος από τα εργοστάσια της ΔΕΗ και των ιδιωτικών ομίλων. Γι αυτό και στις περιόδους αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου το κόστος ηλεκτροπαραγωγής ανεβαίνει υπέρμετρα και επηρεάζει αντιστοίχως και τους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της "Ημερησίας", οι τιμές των προμηθευτών αναμένεται να κινηθούν στα επίπεδα 0,20 με 0,22 ευρώ/kWh δηλαδή πολύ χαμηλά ίσως και πάνω από 50%, σε σχέση με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις του Ιανουαρίου. Τον τρέχοντα μήνα το εύρος των ανταγωνιστικών χρεώσεων που ανακοίνωσαν οι πάροχοι ήταν από τα 0,358 έως τα 0,489 ευρώ/kWh.

Οι επιδοτήσεις που έδωσε στη συνέχεια το ΤΕΜ οδήγησαν τις τελικές τιμές καταναλωτή σε ένα εύρος τιμών από 0,03 έως και 0,15 ευρώ/kWh.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα οι μειώσεις του φυσικού αερίου TTF δεν μετακυλίονται άμεσα στην αγορά καθώς οι προμηθευτές του καυσίμου τιμολογούν με βάση τις τιμές του προηγούμενου μήνα. Έτσι ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που θα αποτυπωθούν στις τιμές ρεύματος οι μειωμένες τιμές του φυσικού αερίου.

