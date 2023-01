Ζώδια

3+1 ζώδια θα χωρίσουν μέσα στο 2023!

Δες τι αναφέρουν οι προβλέψεις και ποια είναι τα ζώδια που θα έχουν έντονες προστριβές με το έτερον ήμισυ. Μήπως είναι και το δικό σου;

Μία νέα χρονιά συνήθως σε φέρνει αντιμέτωπη με νέα ξεκινήματα, καθώς θέτεις πολλούς στόχους και κινητοποιήσει προκειμένου να τους πετύχεις. Άλλες φορές έχεις τα άστρα με το μέρος σου και άλλες ώρες! Δυστυχώς, 4 ζώδια θα δουν τις σχέσεις τους να γκρεμίζονται μέσα στο 2023 και θα χωρίσουν οριστικά.

Τα 3+1 ζώδια που θα χωρίσουν μέσα στο 2023!

Λέων

Το πρώτο στη λίστα με τα ζώδια που θα χωρίσουμε μέσα στο 2023 είναι ο Κριός! Δυστυχώς ο Κρόνος που βρίσκεται στους οίκους σου θα συνεχίζει να σε ταλαιπωρεί. Ταυτόχρονα ο Πλούτωνας περνάει στον Υδροχόο και επηρεάζει άρδην το ζώδιό σου, ειδικά αν ανήκεις στο πρώτο δεκαήμερο. Οι μεγάλες δυσκολίες θα έρθουν τον Μάρτιο και η περίοδο-φωτιά για τα αισθηματικά σου θα κρατήσει μέχρι και τον Ιούνιο. Ο Πλούτωνας θα ταράξει τη σχέση ή τον γάμο σου και θα σε κάνει να αναθεωρήσει τα πάντα. Το πιθανότερο είναι να βιώσεις τον χωρισμό, ο οποίος δεν θα είναι καθόλου ρόδινος. Μαζί με την ερωτική σου ζωή θα περάσει κρίση και η σeξουαλική.

Παρθένος

Ο Κρόνος μπαίνει τον Μάρτιο στους Ιχθύς, σαρώνοντας τη δική σου ερωτική ζωή! Αυτό συμβαίνει διότι είναι στον 7ο οίκο σου και επηρεάζει την ερωτική σου σχέση. Παράλληλα, ο ο Κρόνος φέρνει μεγάλα προβλήματα και εμπόδια και σε άλλους τομείς της ζωής σου. Τη μεγαλύτερη κρίση βέβαια θα τη βιώσει ο δεσμός ή ο γάμος σου. Θα πρέπει η σχέση σου να έχει πολύ γερές βάσεις προκειμένου να ξεπεράσεις τα εμπόδια. Αν τα καταφέρεις, θα κρατήσει για πάντα, αν πάλι όχι πάρε χρόνο και αποστάσεις για να ανασυγκροτηθείς.

Ζυγός

Ο χωρισμός θα σε “αγγίξει” αν ανήκεις στους Ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου, αν έχεις γεννηθεί αργότερα μάλλον θα συνεχίζεις να έχεις βίον ανθόσπαρτον με το ταίρι σου. Στο θέμα μας τώρα, οι Ζυγοί των πρώτων ημερών επηρεάζονται από την έλευση του Πλούτωνα στον Υδροχόο αλλά και την ανάδρομη πορεία του στον Αιγόκερω. Η σχέση σου θα καταρρεύσει λοιπόν και πρέπει να είσαι προετοιμασμένη. Ωστόσο δεν πρέπει να ανησυχείς αν είσαι παντρεμένη, καθώς ο γάμος σου δεν κινδυνεύει. Ο λόγος είναι ο Δίας που βρίσκεται στον 7ο οίκο σου και προστατεύει το σπιτικό σου για ένα happy ending.

Σκορπιός

Ο Ουρανός και ο Κρόνος είναι οι κύριοι λόγοι που θα δεις τον δεσμό σου να καταρρέει και αυτό διότι ο πρώτος είναι στον 7ο οίκο σου και ο δεύτερος έρχεται τον Μάρτιο στον 5ο. Τι σημαίνει αυτό; Η ζωή σου θα είναι γεμάτη ανατροπές και θα επηρεαστεί ο ερωτικός τομέας της ζωής σου με προβλήματα και εμπόδια. Ο Κρόνος επισκιάζει την ευτυχία σου και πολλά από τα ζητήματα που προκύπτουν μπορεί να σε φέρουν μακριά από το ταίρι σου. Είναι δηλαδή πιθανόν να δεις τη σχέση ή τον γάμο σου να τελειώνει, ωστόσο αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να το παλέψεις μέχρι τέλους, άλλωστε η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.

Πηγή: glance.gr

