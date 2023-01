Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Εγκυμοσύνη: η νόσηση αυξάνει τον κίνδυνο για θάνατο της εγκύου

Τι αναφέρει η επιστημονική έρευνα, που συνυπολόγισε δεδομένα από 12 μελέτες σε χιλιάδες γυναίκες που κυοφορούσαν. Η επισήμανση για την νόσηση σε σχέση με τα στάδια της κύησης.

Η λοίμωξη Covid-19 σε οποιαδήποτε φάση της εγκυμοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου της μητέρας, ενώ σχετίζεται επίσης με αυξημένη πιθανότητα σοβαρής νόσου όπως η πνευμονία και εισαγωγής σε ΜΕΘ τόσο της ίδιας όσο και του νεογέννητου, δείχνει μια νέα διεθνής επιστημονική έρευνα, η πιο ολοκληρωμένη του είδους της μέχρι σήμερα. Γι' αυτό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι σημαντικό οι έγκυες να εμβολιάζονται κατά του κορονοϊού, ξεπερνώντας τους όποιους αδικαιολόγητους ενδοιασμούς τους σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια Έμιλι Σμιθ της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσιγκτον, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό "BMJ Global Health", ανέλυσαν στοιχεία από 12 μελέτες που αφορούσαν συνολικά 13.136 έγκυες σε 12 χώρες του κόσμου.

"Η μελέτη παρέχει τα πιο εμπεριστατωμένα στοιχεία μέχρι σήμερα που δείχνουν ότι η Covid-19 συνιστά απειλή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα ευρήματα μας αναδεικνύουν τη σημασία του εμβολιασμού κατά της Covid-19 για όλες τις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία", επεσήμανε η Δρ. Σμιθ. Τόνισε ότι δυστυχώς, χωρίς βάσιμη αιτία, ακόμη και μερικοί γιατροί διστάζουν να χορηγήσουν το εμβόλιο στις έγκυες.

Η ανάλυση έδειξε ότι οι έγκυες που μολύνονται από τον κορονοϊό, έχουν επτά φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν σε σχέση με όσες δεν έχουν λοίμωξη Covid-19. Επίσης οι πρώτες είναι σχεδόν τέσσερις φορές πιθανότερο να χρειαστούν εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και 15 φορές πιθανότερο να έχουν ανάγκη διασωλήνωσης. Ακόμη έχουν 23 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωσθούν με πνευμονία και είναι πέντε φορές πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρές θρομβώσεις στο αίμα.

Τα μωρά που γεννιούνται από γυναίκες με Covid-19, έχουν σχεδόν διπλάσια πιθανότητα να χρειαστούν εισαγωγή σε μονάδα φροντίδας νεογνών, σχεδόν τριπλάσια να γεννηθούν πρόωρα (πριν την 34η εβδομάδα) και 19% μεγαλύτερη πιθανότητα να γεννηθούν λιποβαρή, σε σχέση με τα μωρά των γυναικών που δεν είχαν μολυνθεί από κορονοϊό κατά την εγκυμοσύνη τους.

Από την άλλη, αντίθετα με τα ευρήματα προηγούμενων μελετών, δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στη λοίμωξη Covid-19 κατά την κύηση και στη θνησιγένεια του μωρού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

