Τηγανιά με πράσο και κεφαλοτύρι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μια γρήγορη και εξαιρετικά γευστική συνταγή ετοίμασε και προτείνει στους τηλεθεατές της εκπομπής "Το Πρωινό", η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Μια καταπληκτική συνταγή για τηγανιά με πράσο και κεφαλοτύρι που θα τους ξετρελάνει όλους ετοιμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό"

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην μοναδική χοιρινή τηγανιά με πράσο, το μήλο και το κεφαλοτύρι προσδίδουν τέλειες μυρωδιές και κάνουν τη γεύση ονειρεμένη!

Για την πρασοτηγανιά

350 γρ. χοιρινό από λαιμό κομμένο σε μικρές μπουκιές

5 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. μίγμα μπαχαρικών

1 μικρό ξερό κρεμμύδι κομμένο σε φέτες

2 πράσα (προαιρετικά ζεματισμένα) σε φέτες

2 φλ. χοντροτριμμένο λάχανο

1 μήλο με την φλούδα του κομμένο σε μικρά καρέ

1/4 φλ. κονιάκ

150 γρ. κεφαλοτύρι κομμένο σε μικρά καρέ

Αλάτι

Πρασοτηγανιά με λαχανικά

Ζεσταίνουμε πρώτα το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για να ξεκινήσουμε την πρασοτηγανιά.

Βάζουμε το χοιρινό στο τηγάνι και το ροδίζουμε για 10 λεπτά γυρνώντας το τακτικά.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι κομμένο σε φέτες και το πράσο.

Τα σοτάρουμε για 5 λεπτά.

Προσθέτουμε το λάχανο και το μήλο, σοτάρουμε για 5 λεπτά, πασπαλίζουμε με το μίγμα μπαχαρικών και σβήνουμε με το κονιάκ.

Αφήνουμε για λίγα λεπτά την τηγανιά να πιει όλα τα υγρά της.

Προσθέτουμε αλάτι.

Τέλος αποσύρουμε από τη φωτιά προσθέτουμε το κεφαλοτύρι κι αφήνουμε να λιώσει καλά.

