Μοσχάτο - Απαγχονισμός: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το έγκλημα

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την 47χρονη που συμμετείχε στον απαγχονισμό του λογιστή στο Μοσχάτο.

Ανακοινωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης με τον απαγχονισμό 50χρονου στο Μοσχάτο.

Για τον θάνατο του 50χρονου λογιστή, συνελήφθη μία 47χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τα όσα ομολόγησε αποπειράθηκε αρχικά να στραγγαλίσει τον 50χρονο με τη χρήση κορδονιού μετά από έντονη λογομαχία με το θύμα για οικονομική διαφορά.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, το θύμα είχε σχεδιάσει να βάλει τέλος στη ζωή του και είχε ετοιμάσει έναν αυτοσχέδιο βρόγχο που τον είχε κρεμάσει από ένα μονόζυγο.

Η 47χρονη φέρεται να τον παρότρυνε να προχωρήσει στην αυτοκτονία κι όταν αυτός έβαλε το κεφάλι του στη θηλιά εκείνη κλώτσησε το καρεκλάκι πάνω στο οποίο είχε ανέβει ο 50χρονος, με αποτέλεσμα τον θάνατο του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 16-1-2023, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά, 47χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στην οικία του θύματος για οικονομικές διαφορές, η 47χρονη αποπειράθηκε αρχικά να στραγγαλίσει τον 50χρονο με τη χρήση κορδονιού.

Στη συνέχεια, το θύμα ανέβηκε σε καρέκλα που βρίσκονταν κάτω από αυτοσχέδιο βρόγχο από ζώνη σε μονόζυγο, τα οποία είχε τοποθετήσει σε προγενέστερο χρόνο προ αφίξεως της κατηγορουμένης στην οικία του, με την 47χρονη να τον παροτρύνει να αυτοκτονήσει.

Όταν έβαλε το κεφάλι του στο βρόγχο, η 47χρονη απομάκρυνε την καρέκλα με αποτέλεσμα τον απαγχονισμό του.



Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών."

