Κοινωνία

Μοσχάτο: Θρίλερ με νεκρό άνδρα σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γείτονες άκουσαν φωνές και κάλεσαν την Αστυνομία. Μια γυναίκα εξετάζεται αν είχε εμπλοκή στην υπόθεση.



Νεκρός βρέθηκε από αστυνομικούς 50χρονος άνδρας μέσα σε διαμέρισμα στο Μοσχάτο, το απόγευμα της Δευτέρας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, γείτονες κάλεσαν την αστυνομία καθώς άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα επί της οδού Άνδρου.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο χτύπησαν τη πόρτα του διαμερίσματος που τους είχαν υποδείξει οι γείτονες. Τους άνοιξε μια γυναίκα και από την έρευνα βρέθηκε εντός της οικίας απαγχονισμένος ο άνδρας.

Η γυναίκα, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει τι σχέση είχε με τον 50χρονο, εξετάζεται αν είχε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Η Μαρία Ολυμπία ξεχώρισε στην κηδεία του παππού της (εικόνες)

“Qatar Gate”: Αίτημα για άρση ασυλίας των Κοτσολίνο - Ταραμπέλα

Καλιφόρνια - Μακελειό σε σπίτι: Νεκροί 17χρονη και το 6 μηνών μωρό της (εικόνες)