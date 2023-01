Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: νηπιαγωγός βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Τι έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή για τον ξαφνικό θάνατο της 31χρονης νηπιαγωγού.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Καλαμπάκας από τον ξαφνικό θάνατο 31χρονης νηπιαγωγού, που εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν διορισμένη στην Αριδαία, ωστόσο διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της 13ης Ιανουαρίου εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της από οικογενειακό φίλο, ο οποίος ενημέρωσε όλες τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τους συγγενείς της που διαμένουν στην περιοχή της Καλαμπάκας.

Η σορός της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης όπου ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή, με τα ευρήματα για τον θάνατό της να «δείχνουν» παθολογικά αίτια.

Η κηδεία τελέστηκε σήμερα στις 12:00 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικο ναού Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας, ενώ ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Αλμωπίας «Ο Μέγας Αλέξανδρος» κατέθεσε ψήφισμα στη μνήμη της.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Αλμωπίας «Ο Μέγας Αλέξανδρος» εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη του για τον αδόκητο χαμό της συναδέλφισσας νηπιαγωγού και μέλους μας Χριστίνας Φορτούνη.

Ως ελάχιστο δείγμα τιμής προς τη συναδέλφισσά μας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της και να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

