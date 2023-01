Κοινωνία

Μοσχάτο - Απαγχονισμός: βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις τις 47χρονης

Βίντεο ντοκομέντο δείχνει τις κινήσεις τις 47χρονης, λίγο πριν συναντήσει τον 50χρονο σπίτι του με τη μοιραία κατάληξη.

Της Δέσποινας Μανδρανή

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε μία γυναίκα, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για τον θάνατο 50χρονου στο Μοσχάτο.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε πώς ο σύμβουλος επενδύσεων της χρωστούσε χρήματα και οτι ο ίδιος εκδήλωσε την επιθυμία, να βάλει τέλος στη ζωή του.

Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις κινήσεις της 47χρονης στο Μοσχάτο. Περπατάει στη γειτονιά και ψάχνει να βρει το σπίτι του συμβούλου επενδύσεων. Πιάνει την κουβέντα με ένα κάτοικο για να βρει τον 50χρονο λογιστή που αργότερα βρέθηκε νεκρός.

Όπως ανέφερε γείτονας, "Έρχεται μία κυρία με ρωτάει που είναι η οδός Γράμμου και αν ξέρω κάποιον κύριο … Φεύγοντας την ακούω να μου λέει ‘’πάρε τηλέφωνο την αστυνομία, θα τον σκοτώσω τον π...’’

Η γυναίκα φέρεται να είχε δώσει περίπου 90.000 ευρώ στον 50χρονο για να τα επενδύσει. Διαμαρτυρόταν καθώς θεωρούσε ότι την είχε εξαπατήσει και πήγε στο σπίτι του. Σύμφωνα με την αστυνομία αποπειράθηκε να τον στραγγαλίσει και στη συνέχεια τον παρότρυνε να αυτοκτονήσει.



Όπως αναφέρει και η ανακοίνωσή της ΕΛΑΣ, όταν έβαλε το κεφάλι του ο 50χρονος στο βρόγχο, η 47χρονη απομάκρυνε την καρέκλα με αποτέλεσμα τον απαγχονισμό του.

Η κατηγορούμενη όταν ήρθε η ώρα να καταθέσει όμως φέρεται να είπε ότι το θύμα είχε πάρει απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του και της έδειξε το βρόγχο που έφτιαξε στο μονόζυγο και την καρέκλα που έβαλε από κάτω.

Δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση

Στη συνέχεια της ζήτησε να τον πνίξει με ένα κορδόνι. Εκείνη - σύμφωνα με τις αρχές - προσπάθησε να το κάνει χωρίς να τα καταφέρει. Το θύμα ανέβηκε στην καρέκλα και σύμφωνα με την περιγραφή της έβαλε το κεφάλι του στο βρόγχο με την 47χρονη να προσπαθεί, όπως είπε να τον κρατήσει στη ζωή χωρίς να τα καταφέρει.

Έντρομοι οι γείτονες άκουσαν φωνές και ειδοποίησαν το 100. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα εντόπισαν νεκρό τον 50χρονο.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος της 47χρονης για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Από την έρευνα που έχουν κάνει έχουν διαπιστώσει ότι το θύμα είχε οικονομικές διαφορές και με άλλα άτομα. Η 47χρονη, έλαβε προθεσμια για να απολογηθεί την Παρασκευή.





